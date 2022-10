„Na expozici najdete ukázky různých hrobů - urnových i tradičních s rozmanitou výsadbou. Uvidíte, že nemusí mít jen podobu klasického obřadu, lze využít volnější atmosféry v zahradě či jiné náruči zeleně anebo na oblíbeném místě,“ popisují expozici pořadatelé.

Kromě odborných workshopů jsou zájemcům k dispozici také odborníci na úpravu hrobů, péče o rostliny, květinové aranžmá a doprovázení pozůstalých.

„Na někoho to může působit morbidně, ale je to prostě součást života a je třeba na to být připraven. Takže jsem ráda, že to tady má svoje místo a mohu se něco dozvědět,“ říká návštěvnice Pavla Sigmundová.

Zahrádkářská poradna i cimbálovka

Druhá vnitřní hala je pak věnovaná zahrádkářům, kteří si připravili výstavu z výpěstků ovoce a zeleniny doplněnou o různorodé fotografie. Kromě toho také nabízí zahrádkářskou poradnu a představí i dušičkové vazby.

Akci doprovází i další program. Kromě desítek stánků s nejrůznějším zbožím, jsou ve venkovních prostorách k vidění také malá hospodářská zvířata – husy, králíci či holubi. Čas strávený na výstavišti zpříjemní také třeba cimbálová muzika Bystřica či Paléska. Poslech si mohou návštěvníci spojit například s ochutnáním burčáku či vína.

Výstava je navíc doplněna aktuální dušičkovou výzdobou, a to včetně věnců. Květinové aranžmá připravil tým floristky Marie Bittnerové a zahradního architekta Vojtěcha Zahradníka.