Přiblížit se k Vetřelci, hledět zblízka do očí Jokerovi, prohlédnout si rukavici nekonečna nebo sbírku mečů ze Hry o trůny. To vše mohou udělat návštěvníci nově otevřeného Muzea filmových legend v Kroměříži, místa, kde filmoví hrdinové ožívají.

Muzeum nabízí přehlídku známých postav z akčních, hororových nebo dobrodružných filmů a pohádek. Postavy jsou o velikosti figurky i v životní velikosti.

Muzeum filmových legend v Kotojedech je třetím svého druhu v Česku. Společně s pražským a poděbradským muzeem tvoří unikátní sbírku jediného majitele Jana Vlčka, který se ve světě filmových fanoušků prezentuje jako Johnny Wolf.

První muzeum založil v Praze.

„Vždycky to byl sběratel. Jednou ho kamarád nalákal, aby si koupil sošku filmové postavy. A už mu to zůstalo. Začal kupovat další sošky a potom ho napadlo, že by mohl svou sbírku začít vystavovat. Když viděl, jaký o to mají lidé zájem, napadlo ho otevřít si vlastní muzeum,“ popisuje začátky muzea Michaela Vachová z kroměřížské pobočky.

Svou sbírku zpřístupnil Johnny Wolf také v Poděbradech a další chtěl otevřít pro filmové fanoušky na Moravě. Rozhodoval se mezi Brnem a Olomoucí.

„Pak se mu ale zalíbily prostory bývalého autosalonu v Kotojedech. Proto se rozhodl muzeum otevřít právě tady,“ vysvětluje Michaela Vachová.

Návštěvníci se mohou těšit na spoustu krásných soch a replik, které zaujmou svou propracovaností. „Máme tu například bustu Arnolda Schwarzeneggra, která kombinuje silikon s pravými vlasy, řasami a obočím. I díky tomuto dokonalému provedení exponátů se pak cena může vyšplhat ke statisícům korun,“ popisuje Vachová.

Muzeum nadchne muže i ženy.

„Výstava postav a mečů ze Hry o trůny už k nám přilákala spoustu žen. A na své si tu přijdou i děti, máme celou Disney kolekci a dětský koutek. Převlékáme se také za jejich oblíbené postavy,“ dodává Michaela Vachová.