„Důležitější je však zdraví a bezpečnost obyvatel i případných návštěvníků. Proto se akce letos neuskuteční,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Otazník visí také nad konáním krajských dožínek v Kroměříži. Přípravy na akci sice probíhají, ale jejich osud je zatím nejistý. Pokud by zůstala v platnosti současná hygienická a epidemiologická pravidla, je téměř vyloučené, aby se dožínky konaly v takovém měřítku, jako je zvykem. Počet účastníků a návštěvníků by přesáhl povolenou kapacitu osob pro pořádanou akci. Problém by byl také se zajištěním dostatečných prostor pro účely převlékání účastníků krojovaného průvodu a podobně.

Letní hudební akademie bude

Oproti tomu pořadatelé Letní hudební akademie Kroměříž konání letošního třetího ročníku již potvrdila.

„S ohledem na situaci posledních týdnu sice podoba akademie doznala změn, co do obsahu i rozsahu, ale s radostí můžeme oznámit, že se také rozšířila o nové hudební obory se špičkovými lektory,“ uvedla manažerka propagace Kateřina Martykánová.

Součástí akademie budou poprvé i dva benefiční koncerty.

„V průběhu konání akademie se také uskuteční dva benefiční koncerty, na nichž kromě vybraných studentů, laureátů minulého ročníku a dirigenta Tomáše Netopila vystoupí i samotní lektoři akademie. Výtěžek bude věnovaný na podporu umění a sociálních služeb pro ty, kteří byli výrazně zasažení situací v uplynulých měsících,“ doplnila Martykánová.