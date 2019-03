Nebude chybět ani koutek pro nejmenší děti. Festival IQ Play se bude konat v Domě kultury v Kroměříži, od soboty 30. března. do pondělí 1. dubna. Otevřeno bude vždy od 9 do 18 hodin.

Sál se promění v jednu velkou hernu, ta bude rozdělena na několik hracích zón podle druhu her. Chystá se například zóna logických her, stavebnicová zóna nebo společenských deskových her a jejich zvětšenin, kde budou také smart hry pro jednoho hráče.

Nejmenší jistě zaujme baby zóna, kterou budou tvořit smyslové hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky. Při hře nejen zde si děti sice hrají, ale také se učí, to potvrzuje i organizátorka festivalu Věra Stojarová.

„Edukativní hračky podporují u dětí kreativitu, jemnou motoriku, představivost, strategické a logické myšlení,“ objasňuje. I proto se festival těší vzrůstající oblibě.

„Na dětech je vidět radost z nových zážitků a v zápalu hry dokážou zapomenout i na své tablety a mobilní telefony,“ popisuje Stojarová a dodává, že zde mohou zůstat i celé hodiny.

Formát akce nemá obdobu v celé České republice. Návštěvníci se zde za krátkou dobu mohou naučit spoustu nových her od výrobců z ČR i ze zahraničí.

„Na festivalu jsou vždy lektoři, kteří rádi pravidla her vysvětlí,“ doplňuje organizátorka. Vstupné na festival činí pro jednotlivce 50 korun, rodinné pak 150 korun.