FILIP VABROUŠEK NA SOUPEŘE ZAREAGUJE AŽ V ZÁVĚRU ZÁVODU

Jedním z velkých favoritů na absolutní prvenství v letošním ročníku Festivalového půlmaratonu je Filip Vabroušek.

,,Půlmaratonské distance mám ze všech vytrvalostních disciplín nejraději. Účast v sobotním domácím závodu, který má vždy skvělou atmosféru, v němž mě bude u trati podporovat moje rodina, proto byla pro mě jasná volba,“ vysvětloval Filip Vabroušek.

Ten se v letošní atypické sezoně připravoval víc do rychlosti s cílem uspět na Akademickém mistrovství republiky v běhu na 5000 metrů a na mistrovství republiky do 23 let v běhu na 5000 metrů. Vytrvalosti se obvykle věnoval jenom jedenkrát až dvakrát týdně.

,,Měsíčně jsem naběhal tak 250 až 300 kilometrů. Rychlost jsem trénoval pod vedením Martina Hály. Na delších tratích jsem se připravoval s taťkou v lesích nad Zlínem a nad Malenovicemi,“ prozradil mladý atlet z Malenovic.

Vabrouškovi se letos daří. Už v lednu byl členem vítězné štafety na tratích půlmaratonu na Sahaře v Alžírsku. Na Akademickém mistrovství republiky v Brně v běhu na 5000 metrů vybojoval stříbrnou medaili. V Olomouci na stejné trati v atletické lize obsadil rovněž druhé místo a na Mistrovství Moravy také v Olomouci skončil ve stejné disciplíně třetí. Také se mu podařilo vyhrát Strojařskou desítku ve Zlíně.

Trať ve zlínském půlmaratonu se mu líbí.

,, Vyhovuje mi hlavně svojí pestrostí. Ovšem uvítal bych, kdyby v průběhu závodu bylo chladnější počasí. Ideálně tak mezi 10 až 20 stupni. Podmínky ale budou pro všechny stejné,“ přiznal malenovický vytrvalec.

Startovní listinu mladý běžec z předměstí Zlína moc neřeší.

,,V průběhu závodu poběžím svoje tempo. Na soupeře zareaguji až v závěru,“ má připravenou taktiku Vabroušek, jehož půlmaratonským osobním rekordem je čas 1:13:26 z Memoriálu MUDr. Josefa Podmolíka v Otrokovicích z listopadu v roce 2019.

,,V sobotu by mě však potěšil ještě lepší čas. Spokojený bych byl s pokořením hranice 1 hodiny a 13 minut,“ plánuje Filip Vabroušek.

VALAŠSKOKLOBOUCKÝ MILAN ZVONEK CHCE ZABĚHNOUT ČAS 1:15:00

,,Fesrivalový půlmaraton se mi líbí atmosférou, konkurencí a množstvím běžců, který nemá žádný jiný závod ve Zlínském regionu. Proto každý rok po doběhnutí do cíle hned vím, že chci běžet i další jeho ročník,“ oblíbil si 21,1 kilometru dlouhý závod v krajském městě Milan Zvonek.

Ten se však na letošní ročník půlmaratonu nijak speciálně nepřipravoval. V posledních dnech dokonce ani příliš netrénovat. Pouze si byl jenom několikrát zaběhat.

,,Týdně naběhám zhruba jenom 50 kilometrů a to je strašně málo. K tréninkům se kvůli práci dostanu až večer po 20. hodině a to už se nedokážu moc přinutit. Střídám silnici i terén. Na silnici se lépe trénuje tempo, v lese se zase šetří nohy a klouby a je tam víc silové. Takže mám rád obojí. Měsíc před startem závodu ve Zlíně jsem si ale dal několik pořádných rychlostních tréninků a dva zkušební půlmaratony. To, abych zjistil, jaké tempo bych měl ve Zlíně vydržet,“ udržuje se však pořád v dobré kondici vytrvalec z Valašska.

Zvonkovi se letos nejvíc povedla v únoru Rohálovská desítka. V ní v absolutním pořadí ve velmi kvalitní konkurenci skončil v čase 33:47 na devátém místě.

,,V tomto období jsem hodně trénoval na maraton ve Vídni. Ten se však kvůli koronaviru neuskutečnil. Největší radost jsem pak měl až v červenci, kdy jsem zvítězil v Nočním dvanáctihodinovém běhu na Rusavě. Na tento extrémní trailový závod jsem vůbec netrénoval a do té doby jsem nejvíc uběhl 55 kilometrů. Ale na Rusavě se to nějak sešlo a já jsem na pětikilometrovém okruhu v okolí rusavského SKI areálu naběhal za 12 hodin 97 kilometrů. Tam jsem překvapil sám sebe,“ zavzpomínal na červenec 36letý Milan Zvonek.

Ten ví, že trať Festivalového půlmaratonu ve Zlíně nepatří k nejrychlejším a není zrovna snadná.

,,To se mi však líbí. Taktiku v závodu ale promyslím až podle konkurence na startu. Přál bych si však chladnější počasí. To mi totiž vyhovuje. Výsledek však letos kvůli menšímu objemu tréninků řešit ani nemůžu. Ale když jdu kamkoliv závodit, tak chci skončit na bedně. Medaile za účast mě moc neberou. Loni jsem ve Zlíně zaběhl čas 1:18:00. Letos chci pokořit čas 1:15:00. Ale úspěchem v mé aktuální formě bude jakýkoliv čas kolem 1 hodiny a 18 minut,“ odhaduje reálně svoje možnosti Zvonek, kterého budou podél trati povzbuzovat jeho tři děti.

,,Podporovat mě bude i manželka Silvie, která patří k favoritkám mezi ženami. Jenom doufám, že ve zlínském Festivalovém půlmaratonu nepoběží přede mnou,“ je před sobotním startem dobře naladěný Milan Zvonek.

Jeho letošním půlmaratonským osobním rekordem je čas 1:15:30 z březnového závodu v Přílukách.

SILVIE ZVONKOVÁ MÁ TAKTIKU POSTAVENOU NA RYCHLÉM TEMPU

Zajímavou postavou v letošním ročníku Zlínského festivalového půlmaratonu je Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky).

,,Účast v půlmaratonu jsem dostala jako dárek k loňským Vánocům. V loňském roce jsem obsadila druhé místo a to už jsem byla těhotná. Takže ten vánoční dárek jsem dostala ve vysokém stupni těhotenství a smála jsem se, že my nejsme normální rodina. Oskar se narodil 15. ledna a už na začátku března jsem začala pozvolna trénovat. V červnu bych ale v půlmaratotonu ve Zlíně určitě nestartovala. Můj první výběh po porodu byl 3 kilometry. Tak pomalé tempo v současném období neběhávám ani do kopce. Dostat se do formy proto bylo hodně těžké. A jestli se mi podařilo připravit na září, to se teprve uvidí,“ je zvědavá na svůj sobotní výkon Silvie Zvonková.

Ta zatím letos naběhala necelých 900 kilometrů.

,,To je samozřejmě málo. Ale ještě, když jsem závodila na horském kole, tak jsem měla také málo najetých kilometrů. U mě však hlavně záleží, jak trénuji,“ je si vědomá svých schopností Zvonková.

Vytrvalkyně z Valašska se zúčastnila i několika závodů. A po srpnové Slopenské desítce tréninky zintenzivnila a také víc posilovala.

,,Přípravu ale přizpůsobuji Oskarovi, který je pořád plně kojený. Takže jedu na vodu se sirupem,“ prozradila s úsměvem valašskokloboucká atletka.

Kromě Slopenské desítky se jí dařilo i ve Zlínské pětce na dráze a na Slovensku v Běhu na Vršatec.

,,Festivalový půlmaraton ve Zlíně nepatří k těm nejrychlejším. Proto v něm budu spokojená s časem kolem 1:35:00. Na závod se však těším, protože podél trati budu mít velkou podporu. Rodinu a spoustu kamarádů. Počasí by ale mohlo být chladnější,“ je odhodlaná ve Zlíně podat co nejlepší výkon Zvonková, jež loni na začátku března v půlmaratonu v Přílukách zaběhla čas 1:32:06.

,,V sobotu jsem však zvědavá, jak se mi bude dařit. V taktice mám ale jasno. Rychle odstartovat a potom co nejrychleji doběhnout do cíle. A také doufám, že mě v cíli bude čekat manžel Milan se skvělým výsledkem i časem,“ věří, že bude se svým vystoupením v krajském městě o víkendu spokojená 34letá Silvie Zvonková.

ADÉLA STAVINOHOVÁ SE TĚŠÍ NA EMOCE V CÍLI

Černým koněm závodu žen by mohla být Adéla Stavinohová. Pro rodačku z Velkých Karlovic to ale bude první půlmaraton v kariéře.

,,Na Festivalovém půlmaratonu mě láká jeho atmosféra, emoce v cíli a také skutečnost, že ho poběžím v domácím prostředí. Proto by to mohl být další skvělý a povedený závod v mojí kariéře,“ těší se na sobotu Adéla Stavinohová.

To bude dobře připravená. Běhá každý den a kondici si ještě udržuje ve fitku. V létě dvakrát absolvovala Spartan race.

,,Od dubna jsem naběhala zhruba 650 kilometrů. V trénincích se snažím ze sebe dostat co nejvíc. Únava po nich je ale znát. Proto budu před sobotním závodem regenerovat. Musím se připravit také psychicky,“ ví zlínská atletka.

Stavinohová začala běhat teprve letos v červnu. S běžeckým tréninkem začala v dubnu 2020. Od té doby se zúčastnila jenom čtyř závodů. Dva z nich dokonce vyhrála. Strojařskou desítku a ve své kategorii Slopenskou desítku.

Rovinatá trať ve Zlíně se jí líbí.

,,Bude rychlá, a protože se poběží po silnici, tak se na závod těším,“ přiznala vytrvalkyně ze Zlína.

,,Závod začnu naplno a postupně budu tempo zrychlovat. Ale uvidím, co mi nohy dovolí. Důležité také bude, jak překonám krizi kolem 15 kilometru. Sobotní půlmaraton si ale chci hlavně užít. Samozřejmě bych chtěla skončit v TOP 3. Ale budu spokojená i s umístěním do sedmého místa. Mým vysněným časem je meta 1:36:00,“ plánuje Stavinohová, jež má kromě souboje o kvalitní výsledek postarané i o další motivaci.

,,Podél trati mě budou podporovat oba moji rodiče, sestra a nejbližší kamarádi,“ nechce zklamat svoje nejbližší dvaadvacetiletá Adéla Stavinohová.