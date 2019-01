Kroměříž - Rekonstrukce části holešovského zámku se blíží ke konci: dokončena už je výměna střešní krytiny a obnova fasády z vnitřní části stavby, zbývá už jen zprvněný povrch nádvoří.

„Termín slavnostního otevření ale ještě není jistý. Stále záleží na tom, jak budou rychlá jednání s památkáři ohledně finální podoby povrchu," poznamenal ředitel Městského kulturního střediska v Holešově Pavel Chmelík.

Povrch by měl být ze žulových kostek, které budou tvořit obrazce, okolo středové kašny by pak měly být takzvané kočičí hlavy, které by reprezentovaly původní dezén. Zatím se ale čeká na schválení projektu památkáři, současně probíhají také práce na vybudování a zprovoznění zámecké restaurace.

„Ta ale bude otevřena až později, protože město teprve zveřejnilo záměr a je vypsáno nové výběrové řízení na nájemce," dodal Chmelík.