Vyhlášené centrum Extreme Fitness v Kroměříži i přes vládní opatření neskládá ruce do klína a i přes koronavirová omezení je se svými klienty ve spojení a snaží se jim pomoci.

Majitelka Extreme fitness v Kroměříži Marie Mikšová | Foto: archiv Marie Mikšové

„Ač jsem to ještě na jaře odmítala a neuměla si to představit, pro nejvážnější zájemce nyní pořádám on-line tréninky prostřednictvím skype a jde to. Doba se mění, více lidí využívá mé služby online - tréninky, sestavování stravovacích a tréninkových plánů na míru. Popravdě to ale je jen zlomek členů, kteří mají doma nějaké nářadí nebo chtějí na sobě pracovat s vahou vlastního těla. Většina ale strádá, v horším případě tloustne a ztrácí kondici. Je to špatná doba,“ mrzí Marii Mikšovou, majitelku a trenérku Extreme Fitness a současně bývalou úspěšnou českou reprezentantku v Bikini fitness.