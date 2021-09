Dobrovolní hasiči z Koryčan do domu podle mluvčího generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rudolfa Kramáře vyjížděli na základě oznámení o unikajícím plynu. Krátce poté, co dorazili na místo, došlo k výbuchu, který dům zcela zničil.

Jeden pacient byl převezen do brněnské fakultní nemocnice.

"Rozhodl, že domy jsou obyvatelné, samozřejmě za nějakých stanovených podmínek. Ale to už si dál řeší s majiteli nemovitostí," uvedla Javoříková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.