„Můj manžel má dnes narozeniny. Kdybych mu dnes mohla dát kroužek a hlas, určitě bych to udělala. Je mou oporou. Podporuje mě, celou dobu stojí při mně,“ dodala střípek z osobního života Šojdrová.

„Trvalo několik roků, než jsem se pořádně seznámila s fungováním Evropského parlamentu a doufám, že to teď budu moci zúročit.

„Volby nejsou povinnost. Měli by se přijít vyjádřit lidé, kteří vědí co chtějí. Zcela upřímně, pokud nepřišli lidé, které Evropská unie nezajímá, jsou proti, tak svým způsobem je to dobře. Nechávají totiž volit lidi, kteří mají k EU blízko a mají o ní nějakou představu,“ vyjádřila se Michaela Šojdrová k dosud hlášenému nízkému zájmu veřejnosti.

„Myslím, že v Evropské unii vidí svou budoucnost mladí lidé a proto i tyto volby více přijímají za své. Trochu mě děsí, že ne vždy vědí, co od Evropské unie mohou očekávat. Povědomost není dostatečná,“ nechala se slyšet europoslankyně.

„Dle mého názoru tyto volby nejsou o tom, zda chceme Evropskou unii, ale jakou ji chceme,“ řekl pro Deník Šojdrová.