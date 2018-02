Epidemie chřipky ve Zlínském kraji graduje

Počet obyvatel s akutními respiračními onemocněními a nemocných chřipkou ve Zlínském kraji výrazně přibylo.

Respiračním onemocněním trpí 2129 lidí na 100 tisíc obyvatel, z toho chřipkou 322 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Oproti minulému týdnu je to o 10 a 22 procent více.

„V laboratorních nálezech od nemocných stále převažuje chřipka B. Kraj je ve fázi plošné epidemie, ale jsou oblasti, kde nárůst počtu onemocnění je vyšší,“ řekla za krajskou hygienu Jana Hošková.

Nejvíce nemocných je na Zlínsku, ovšem nejvyšší počty nemocných chřipkou hlásí Kroměřížsko.

„Chřipka trápí nejvíce děti ve věku do pěti let, ale nejvýraznější vzestup vidíme u lidí mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety, stejně tak u lidí nad 60 let, kde může být průběh onemocnění vzhledem k jejich chronickým chorobám závažný,“ upozornila Jana Hošková.

V příštím týdnu hygienici očekávají kulminaci počtu onemocnění na Zlínsku, nevyloučili ale ještě nárůst na Slovácku, kde nemocnost nastoupila později. V kraji mají hlášeny dva závažné průběhy onemocnění chřipkou.