Kroměřížské výstaviště se tak v poslední říjnovou sobotu proměnilo v místo mezinárodního setkání profesionálních i amatérských sběratelů, badatelů a milovníků hmyzu.

Kromě výměny, prodeje či koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů nechyběla ani odborná literatura či entomologické potřeby.

Restovaní červi

Lákadlem byly také bezesporu hmyzí speciality připravované přímo na místě světoznámým kuchařem Milanem Václavíkem. Ochutnat orestované červy tak pro mnohé návštěvníky bylo nezapomenutelným gurmánským zážitkem.

„Myslím si, že na tuhle akci je to dobře napárované. Pokud se zajímáte o hmyz a baví vás, tak proč ho rovnou neochutnat. Spousta lidí si třeba řekne, že je hmyz zajímá a chtěli by vědět, jak chutná. Přijde mi to super,“ vyzdvihl akci Václavík a zmínil, že reakce návštěvníků jsou různé.

„Někdo přijde vyloženě s tím, že to chce ochutnat. Jiný se zase zpočátku netváří, ale když ochutná, tak zjistí, že červi nejsou vůbec špatní,“ usmívá se známý kuchař.

Dlouhá historie výstav

Entomologický výměnný den a výstava má dlouhou tradici. „Je to už naše 55. akce,“ hlásí hrdě hlavní organizátor Dan Čagánek.

Úplně první akce podobného typu přitom probíhaly v Napajedlích. „Od roku 1992 na tamní základní škole. Potom jsme se přestěhovali na sokolovnu. Později na zámek a oklikou přes otrokovický společenský dům a Besedu jsme se dostali do Kroměříže,“ popisuje organizátor.

Na Výstaviště Kroměříž se akce přesunula hlavně z logistických důvodů. „Už se to do Otrokovic prostě nevlezlo. Bylo hodně vystavujících, návštěvníků a také malé parkoviště. Tak jsme se rozhodli akci uspořádat v Kroměříži,“ uzavírá Čagánek.