„Kola a koloběžky, které jsou volně k využití na veřejných místech, již fungují v jiných městech. Lidé je hojně používají k rychlým přesunům po městě, nemusí tak řešit čekání na spoje městské hromadné dopravy, nemusí používat vlastní automobily. Zřízení této služby by bylo přínosem jak pro obyvatele a turisty, tak i pro životní prostředí,“ sdělil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Vedení radnice zjišťuje názor Kroměřížanů na zavedení této služby prostřednictvím ankety v aplikaci Mobilní Rozhlas.

Anketa bude probíhat až do 14. března. „Z jejích výsledků se vedení města dozví, zda mají lidé o sdílené koloběžky a kola zájem, k jakým účelům by je využívali, a zároveň díky odpovědím respondentů zjistí nejvhodnější umístění jednotlivých stanovišť,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Na základě výsledků ankety bude radnice případně jednat s dodavateli těchto služeb.

„Mnozí obyvatelé Kroměříže již se sdílenými koly a koloběžkami mají zkušenosti. Narazit na ně mohli například při návštěvě Prahy, Olomouce nebo třeba Uherského Hradiště,“ doplnil Krejčíř.

Budou se válet na chodnících

Deníkem oslovení Kroměřížané se v otázce elektrokoloběžek a sdílených kol rozdělili do dvou táborů. „Dneska už je to běžná věc skoro všude. Pokud se nastaví nějaká pravidla a nebudou se koloběžky válet na chodnících, tak to rozhodně vítám,“ myslí si třeba student Petr.

Že by se koloběžky válely v ulicích města se obává i pan Roman. „Do historického města, kterým Kroměříž bezpochyby je, se to nehodí. Sdílená kola ještě možná, ale elektrokoloběžky prostě ne. Představa, že se budu procházet po centru a budu o ně zakopávat, mě vážně neláká,“ řekl Deníku.