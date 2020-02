„O tříděný odpad už není zájem. Za každou tunu tříděného odpadu – plastu a nyní i papíru – doplácíme tisíce korun,“ postesknul si starosta Bořenovic Jakub Bednárek.

Vítěz Keramické popelnice

Za poslední dva roky Bořenovicím výrazně stouply náklady za likvidaci odpadu.

„Naučili jsme občany třídit, slibovali jsme jim, že odměnou za to, že nebude vše končit na skládce, jim bude nižší poplatek za popelnice. Taková je také myšlenka státu. A nyní jsem ve stadiu, že bych poplatky měl spíše zvedat. Ale to já samozřejmě udělat nechci. Pořád čekáme, že se to zlomí a opět bude o odpad zájem. Ale zatím tomu ani nic jiného nenasvědčuje. Za likvidaci tuny papíru zaplatím tisíc korun,“ stěžuje si starosta obce, která v roce 2017 a 2018 vyhrála anketu s názvem O keramickou popelnici pro nejvíce třídící obec do 500 obyvatel.

Za posledních 11 let snížili obyvatelé produkci komunálního odpadu o necelé dvě třetiny. Obce a města by jim mohly závidět.

„Všichni naši obyvatelé mají doma popelnici na komunální odpad, na plasty, papír a bioodpad. Navíc od nás dostali kompostéry,“ vyjmenovává Jakub Bednárek.

Mimo to co dva měsíce mohou lidé odevzdat jedlý tuk, nebezpečný odpad, objemný odpad, kovový odpad, máme dokonce kontejnery na malý kovový odpad, na textil. A systém zdá se funguje. Kontejnery jsou pravidelně plné.

Školy se nemohou zbavit papíru

Ty tam jsou ale doby, kdy byl papír téměř nedostatkovým zbožím. Třídící linky jej mají plné sklady a neví, co s ním.

„Papír je v podstatě neobchodovatelná komodita,“ potvrzuje ředitel technických služeb v Holešově Libor Liška.

Nezájem o papír souvisí také s kůrovcovou kalamitou. Najednou je totiž všude kolem dostatek levného dřeva tolik potřebného na výrobu papíru.

„Volají mi i školy, že mají papírový sběr, ale já jim nejsem schopen pomoci,“ říká Liška.

Kromě skla, o které je stále ještě zájem, se třídící linky jen těžko zbavují nahromaděného odpadu, který jim přivezou svozová auta s obcí a měst.

„Plasty třídíme na lince podle barvy. Zájem zůstává de facto jen o pet lahve,“ odtajnil šéf technických služeb.

Odběratelem tříděného odpadu byla dlouhou dobu Čína, Thajsko, Indie či Filipíny. „Uvědomili si, že již nadále nechtějí být popelnicí Evropy,“ uzavřel Jakub Bednárek.