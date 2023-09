Na příjezd tisíců zahradníků a zahrádkářů se v těchto dnech připravují ve Věžkách na Kroměřížsku, kde ve čtvrtek odstartuje tradiční prodejní výstava Zahrada Věžky. V areálu tamního zámeckého parku potrvá až do konce týdne.

Podzimní výstava Zahrada Věžky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dominik Pohludka

K dostání bude tradičně vše potřebné pro dům a zahradu. Kromě toho chystají organizátoři také jednu novinku. Přibude totiž druhá expozice.

„Jedna bude ve staré sýpce a ponese se v duchu strašidel. Venkovní expozice v barvách podzimu bude součástí výstavy traktorů. Ta bude postavena v parku,“ prozradila Deníku manažerka výstavy Pavlína Majdová.

Zároveň připomněla, že tradičně bývá ve Věžkách podzimní expozice sestavena z výpěstků ze zahrad, jako jsou dýně, cukety, mrkve, jablka, hrušky a podobně.

„Letos jsme se chtěli trochu odlišit, a proto, jak jsem již zmínila, výstava v sýpce bude inspirována nadcházejícím Halloweenem. Pro naše návštěvníky se snažíme vytvořit takový malý strašidelný dům, jehož součástí bude výstava řezaných květin. O oblíbenou podzimní výstavku však naši návštěvníci nepřijdou, ta bude v parku jako součást výstavy zemědělské techniky,“ upřesnila Majdová.

Zbytek už ale bude takový, jak jsou lidé zvyklí z předchozích výstav. Mírně se změní pouze nabízený sortiment rostlin, keřů a stromků, který se tradičně liší podle ročního období. A o co je tedy na podzim největší zájem?

„Vzhledem k blížícím se Dušičkám jsou to květiny na hrob - vřesy, chryzantémy, macešky,“ vyjmenovala manažerka.

„A samozřejmě nesmíme zapomenout na burčák, který je v tomto období hojně vyhledávaný,“ dodala.

Součástí akce bude tradičně i hudební doprovod.

„Na podzimní výstavě se představí duo Orion1 a dechové hudby DH Olšavanka, DH Hulíňané a Malá dechová hudba Moraváci,“ přiblížila Pavlína Majdová.

Ve Věžkách doufají, že se nezopakuje scénář z léta, kdy výstavě příliš nepřálo počasí.

„Ač je to smutné, počasí je vždy to, co ovlivňuje návštěvnost výstav nejvíc. S přípravou, reklamou, počtem stánků se můžeme snažit, jak nejlépe umíme, ale pokud hlásí déšť, vždy je to špatné. A to se nám stalo při letní výstavě,“ připomněla manažerka.

„Naštěstí v pátek bylo krásně a v sobotu se nad námi počasí spíše slitovalo, tak návštěvníci, kteří naši výstavu navštívit chtěli, dorazili. Takzvaně nevydařená byla pouze neděle. Z třídenní výstavy se tak stala výstava trvající dva dny, během nichž přišlo přes 3000 návštěvníků. Z výrazů jejich tváří a obtěžkanosti nákupními taškami se dá soudit, že s připravenou letní výstavou byli spokojeni,“ uzavřela Majdová.

Podzimní Zahrada Věžky

Výstava potrvá od 28. září do 1. října každý den od 9 do 16 hodin. Ceník vstupného i parkovného zůstává stejný jako při předchozích akcích. Za dospělého tedy návštěvníci zaplatí 90 korun, zlevněná vstupenka je za 70 korun a parkovné stojí 30 Kč. K dostání je na pokladně i rodinná vstupenka, která čtyřčlennou rodinu vyjde na 220 korun. Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a děti do 6 let mají vstup zdarma. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách výstavy www.vystavavezky.cz.