"Vyzýváme hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, aby odložil rozhodnutí a podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem, který by měl vypracovat projektovou dokumentaci Nové krajské nemocnice ve Zlíně - Malenovicích, do doby ustavení nového vedení Zlínského kraje po říjnových volbách 2020. S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že krajské volby se stanou referendem o projektu nové nemocnice a nově vzešlá reprezentace může mít na věc zcela odlišný názor.

Abychom do budoucna zabránili škodám, vyzýváme hejtmana Jiřího Čunka, aby do konce svého mandátu jednal maximálně zdrženlivě a nečinil žádné kroky či závazky, které by se v budoucnosti mohly stát škodami velkého rozsahu," píše se ve výzvě.

Reakci hejtmana zjišťujeme.

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Mgr. Milena Kovaříková

MVDr. Stanislav Mišák

PeadDr. Petr Navrátil

Mgr. Pavel Růžička

Ing. Michal Dvouletý, MBA

Ivo Valenta

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová

Ing. Jaroslav Kučera

Ing. Bc. Eva Badinková

Ing. Vítězslav Lapčík

Ing. Ivan Mařák

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Margita Balaštíková

Ing. Radek Doležel

Radomil Kop

Ing. et Ing. Jiří Korec

Ing. Pavel Pustějovský

Ing. Jiří Sukop