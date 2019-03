Starosta Jaroslav Němec v ní vidí dobrý způsob jak smysluplně požádat pověřené úředníky o nápravu.

„Chtěl bych občanům poděkovat za to, že jim vzhled města není lhostejný a že nám problémy hlásí. Slušní lidé mnohdy upozorňují na to, co jiní bezdůvodně ničí,“ uvedl starosta.

Za poslední dva měsíce, kdy se Kroměříž pustila do větší propagace aplikace City monitor, přibylo hlášených událostí o rovných 90.

Náprava nahlášeného problému se však někdy protáhne, protože lidé mnohdy špatně, nedostatečně, uvedou lokalitu a z pořízené fotografie místo není rozpoznatelné.

O větší důslednost prosí vedoucí odboru služeb Lambert Hanzal.

„Chtěl bych proto občany požádat, aby při hlášení věnovali označení problematického místa zvýšenou pozornost,“ nechal se slyšet Hanzal.

Lidé by podle něj měli doplnit například ulici a číslo domu, případně lokalitu popsat uvedením jejího okolí, například blízké významné budovy, objektu, křižovatky a podobně.