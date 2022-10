„Režim častějších kontrol hřbitovů městská policie zahájí asi týden před svátkem a potrvají ještě zhruba týden po něm,“ uvedl ředitel městské policie Libor Kubiš.

Během dne budou hřbitovy procházet asistenti prevence kriminality, v odpoledních a večerních hodinách strážníci.

„Zaměřujeme se obvykle hlavně na městský hřbitov v Kroměříži, ale objížďky se dělají také v místních částech,“ dodal Kubiš.

Zloději během Dušiček kradou věnce, kytice, svíčky, lucerny a další ozdoby hrobů a snaží se je zpeněžit.

„Rovněž jsou častější vloupání do zaparkovaných automobilů návštěvníků hřbitova. V minulých letech měla kroměřížská městská policie hlášeno několik krádeží květin a také poškození výzdoby,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kroměřížské technické služby mají ve správě městský hřbitov v Kroměříži a pohřebiště v Těšnovicích, Trávníku, Drahlově, Zlámance, Bílanech a Hradisku.

„Celkem je tu asi 11 300 hrobových míst, z nichž kolem 9400 je na hřbitově v Kroměříži,“ doplnil mluvčí. Na hřbitovech platí do 10. listopadu otevírací doba od 7:00 do 20:00, od 11. listopadu do 30. dubna bude otevřeno jen do 18:00.