„Stávající odběrové místo v areálu Kroměřížské nemocnice zůstane a bude určeno spíše pro pěší a samoplátce, nové místo pak bude k dispozici pro automobily, tedy odběry tam budou probíhat systémem drive-thru,“ řekl Havrlant.

Obě odběrové místa budou fungovat přes týden od 7 do 15 hodin. O víkendu bude otevřeno jen odběrové místo v areálu nemocnice. A to v čase od 8 do 12 hodin.

„Rádi bychom nové místo otevřeli od začátku příštího týdne. Pokud se nám vše podaří připravit, tak už v pondělí. Informovat budeme na webových stránkách Kroměřížské nemocnice a sociálních sítích,“ dodal Havrlant.

S hledáním lokality pro druhé místo podle všeho pomáhalo také město Kroměříž.

„Kvůli současnému množství lékaři a hygieniky předepsaných testů i zájmu samoplátců se nám tvoří fronty vozidel v ulicích u nemocnice. Rozhodl jsem se proto kontaktovat majitele kroměřížského výstaviště, který souhlasil s tím, že by odběrové místo mohlo být přesunuto z areálu nemocnice právě na výstaviště, kde je dostatek volných ploch,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.