„Vakcíny Moderna mají jednodušší skladování, mohou se uchovávat v mrazu od minus 15 do 25 stupňů Celsia. Počítáme s jejím využitím i u praktických lékařů, které chceme do očkování zapojit, jakmile budeme mít této vakcíny dostatek,“ řekl krajský hejtman Radim Holiš.

Podle něj zatím plánuje ve svých ordinacích očkovat 249 praktických lékařů, kteří si už dělají seznamy zájemců z řad svých pacientů. „K pátku (5. února) mají na těchto seznamech 12 351 osob,“ dodal hejtman.

Z dosud dodaných vakcín (té od firem Pfizer a BioNTech, získal zatím kraj celkem 18 720 dávek) bylo v pollvině týdne vyočkováno 13 945 dávek. V pobytových sociálních službách dostalo vakcínu 4 078 lidí, dále bylo naočkováno 5 934 zdravotníků, 1 489 seniorů nad 80 let a 2 444 osob už dostalo i druhou očkovací dávku.

„Předpokládáme, že kategorii I.A, do které spadají klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb, zdravotníci a senioři nad 80 let, bychom mohli doočkovat do konce března. Posunout se to může zpožděním dodávek vakcín,“ doplnil Radim Holiš.

Průběhem očkování se zabýval také Krizový štáb Zlínského kraje.„V příštích dnech chceme doočkovat zájemce v pobytových sociálních službách,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. Vedení kraje také dál mapuje zájem o očkování mezi seniory v Domovech s pečovatelskou službou.

„Tam se k očkování přihlásilo zatím 1 628 osob. Jejich očkování bude probíhat po domluvě s očkovacími místy, která stanoví termín očkování. Těší mě, že se v sociálních službách epidemická situace vyvíjí příznivě. V zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji klesá počet nakažených mezi klienty i zaměstnanci,“ dodala Hana Ančincová.

Krizový štáb pak řešil také aktuální stav v nemocnicích. Ve čtyřech zařízeních spadajících pod Zlínský kraj je hospitalizováno celkem 235 pacientů s koronavirem.

„Situace se mírně zlepšila, za což bych ráda poděkovala těm, kteří dodržují mimořádná opatření. Stav v nemocnicích ovšem i nadále znemožňuje obnovení plánované péče, zátěž systému intenzivní péče je velmi vysoká. Prosím všechny, aby to ještě vydrželi. I s ohledem na britskou mutaci koronaviru, která už se vyskytuje v okolních krajích a je mnohem nakažlivější,“ upozornila Olga Sehnalová, která je náměstkyní hejtmana za oblast zdravotnictví.