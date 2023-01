Ve městě se nachází také řada firem, třeba Fatra či Vodňanské kuře, které tam provozuje velkokapacitní líheň kuřat. Obě zmíněné firmy jsou součástí koncernu Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše.

Právě přítomnost těchto firem, které zaměstnávají celou řadu místních obyvatel, může být podle starosty Michala Vlasatého jedním z důvodů Babišovy popularity ve městě.

„Agrofert tady zaměstnává spoustu místních. Všichni navíc mají Agrofert stále spojen s panem Babišem, to je bez debat,“ řekl Deníku Vlasatý.

„Dá se říct, že lidem 'dává' práci a asi proto se tady těší takové oblibě. Aspoň tak to vnímám já, když se bavím s lidmi,“ dodal.

Za Babiše nám bylo líp

Dalším faktorem může být podle starosty také současná politická situace a zdražování.

„Dost často také od místních slýchávám, že za Babiše jim opravdu bylo líp. I to může být ten důvod,“ poznamenal Michal Vlasatý.

Slova starosty potvrzují také někteří Deníkem oslovení obyvatelé města.

„Když byl Babiš premiér, bylo nám rozhodně líp než teď. Podívejte se, kam to poslední rok spěje. Všechno jenom zdražuje,“ řekl čilý padesátník Karel. Celé jméno Deníku sdělit nechtěl.

„Volil jsem Babiše ve všech posledních volbách a budu i za týden. Někdo v téhle zemi musí konečně udělat pořádek. Když se to nepodaří jemu, tak už nikomu,“ dodal.

Všichni jsou stejní

Místní jsou však k otázce prezidentských voleb spíše zdrženliví.

„Nezlobte se, o politice mluvit nechci. Už je toho teď v poslední době všude až až,“ omluvila se seniorka, která zrovna mířila z nákupu v místní prodejně potravin.

„Volit jsem nebyl a ani nepůjdu. Nemám koho, všechno je to stejná banda. To je všechno, co vám k tomu můžu říct,“ pokrčil rameny další z oslovených.

V prvním kole prezidentských voleb získal Andrej Babiš v Chropyni 52 procent hlasů. Takový výsledek nečekal ani starosta.

„Byl jsem upřímně překvapený. Ve druhém kole si myslím, že to v Chropyni bude podobné. Jak to dopadne ve zbytku republiky, si netroufám tvrdit. Všichni se proti Babišovi teď spojí, takže to bude mít hodně těžké,“ uvedl Michal Vlasatý.

Dříve tady s přehledem vyhrával Miloš Zeman

Obdobně velkým rozdílem skončily prezidentské volby v Chropyni také před pěti lety. Miloš Zeman tehdy obdržel v prvním kole přes 56 procent hlasů, zatímco druhého Jiřího Drahoše podpořilo o čtyřicet procent voličů méně (16 procent).

Jasné vítězství slavil Zeman také v kole druhém, když obdržel téměř 71 procent hlasů.

Zeman se v Chropyni těšil oblibě také v historicky první přímé volbě prezidenta v roce 2013, když v prvním kole získal necelých 32 procent hlasů. Ve druhém kole ho pak proti Karlu Schwarzenbergovi podpořilo téměř 75 procent voličů.