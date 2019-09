Kadrnkův film se bude natáčet i ve Zlíně a Kroměříži

Zlínský rodák Václav Kadrnka má za sebou už několik úspěchů.

Jedním z nich je Hlavní cena „Křišťálový glóbus“ za jeho druhý celovečerní film Křižáček z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2017.

Hlavní roli v tomto filmu si zahrál Karel Roden. Kdo se objeví v nově připravovaném filmu zatím tvůrci prozradit nechtějí.

„Je to ještě daleko a vše je v přípravách, probíhá dofinancování projektu,“ sdělila výkonná producentka a manželka režiséra Simona Kadrnková. Točit v nemocnicích se bude až příští jaro.

„Režiséry nezajímaly moderní prostory, ale spíše ty starší, retro,“ řekl mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati Egon Havrlant.

Téma filmu je už však dané a je inspirováno skutečnou událostí. Bude vycházet z Kadrnkových deníkových zápisků, jež vznikaly v době, kdy jeho otce postihla vážná mozková mrtvice.

Zpráva o záchraně mrtvého bude rodinné intimní drama s autobiografickými rysy. Podobně jako u předchozích Kadrnkových filmů půjde o výrazný autorský film s vyhraněným stylem a specifickým filmovým jazykem.

„Viděl jsem scénář a vypadá to hrozně zajímavě. Hodně lidí, kteří jsou do projektu zapojení jsou ze Zlínského kraje, dobře to tu znají a myslím, že právě proto, se bude točit i tady,“ řekl Ondřej Benešík, který se svěřil na sociální síti, že byl na schůzce s lidmi z týmu nového filmu.

„Podobné akce já moc rád podpořím,“ dodal.

Natáčení je výhodné i pro nemocnice.

„Je to pro nás reklama. Vždy je fajn, když se objeví jméno nemocnice v titulkách filmu,“ řekl mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

Pacienti se nemusí obávat, že by natáčení zasahovalo do běžného nemocničního provozu.

„Musíme se starat o pacienty a až potom vytvářet prostor pro filmaře,“ vysvětlil Egon Havrlant. Ve Zlínské nemocnici se natáčelo už vícekrát, a proto mají s natáčením už zkušenosti.

„Vždy to jde domluvit tak, aby to nekomplikovalo běžné dění v nemocnici,“ dodal Havrlant.

