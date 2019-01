Zlínsko - Řadě řidičů se tato informace asi nebude zdát pravděpodobná, přesto je to fakt. Ceny benzinu ve Zlínském kraji oproti loňskému roku klesly. Ještě v lednu 2012 se litr Naturalu 95 tankoval za méně než 36 korun jen zcela výjimečně. Ve většině případů ceny mnohde atakovaly i hranici 38 korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Dnes je situace zhruba o korunu veselejší. Kdo hledá, najde i čerpací stanici s cenou začínající číslovkou 34. Loňské extra vysoké ceny pohonných hmot však změnily chování řidičů. Více se chodí pěšky, jezdí na kole, ale také ujíždí od čerpacích stanic bez zaplacení. Zlínský deník u vybraných čerpacích stanic zjišťoval srovnání loňských a letošních cen.

Ceny benzinu jej donutily na kolo

„Když stál loni benzin skoro třicet osm korun, tak jsem se naštval a začal jezdit do práce na kole. Děkuji prodejcům pohonných hmot za tuto motivaci. Už jsem si na to tak zvykl, že i když ceny zase klesly, na kolo jsem nezanevřel. Určitě jsem se v posledních letech víc naučil přemýšlet nad každou cestou," prozradil svou zkušenost Pavel Šerý ze Slavičína. Drahé pohonné hmoty mění chování spotřebitelů i ve špatném slova smyslu.

„Máme stále více případů, kdy od našich stanic ujíždějí lidé bez placení," prozradila Michaela Zbožínková, inspektorka společnosti ČEPRO. Její tvrzení mohou potvrdit i policisté.

„Počet lidí, kteří ujíždějí od čerpacích stanic bez placení, je rozhodně větší než v minulosti," potvrdil Petr Jaroš z preventivně informační skupiny krajského ředitelství zlínské policie.

Utratí stejně, ale ujedou méně

Počty zákazníků u čerpacích stanic však razantně neklesají. Neklesá ani výtoč. Lidé utrácejí za benzin stejně. Ujedou však mnohem méně. S trochou nadsázky začal platit starý vtip, ve kterém motorista tvrdí: „Mně se zdražení benzinu netýká, já beru pořád za dvě stovky." „Zda počty zákazníků klesají, či stoupají, se nedá určit příliš obecně. Záleží na každé jednotlivé stanici. Rozhoduje o tom její poloha i ceny. Ty mohou být v různých krajích jiné a určuje je naše oddělení cenotvorby v Praze," doplnila Zbožínková.

Šetření se nevyhýbá ani úřadům

Šetřit se snaží i na úřadech. Alespoň na těch nejmenších, tedy obecních. Ty jsou totiž pod každodenním drobnohledem občanů.

„Už delší dobu se snažíme s kolegy jezdit na různá jednání úsporně. Tedy jedním autem. Také po obci se snažíme přesunovat raději pěšky či na kole," prozradila Alena Nováková, starostka Nedašova. Ta také prozradila, že ačkoli je „její" vesnice blízko slovenských hranic, tankovat se za hranice nejezdí.

„Sleduji i ceny za hranicemi, přepočítala jsem to a nevyplatí se to. Ani neznám nikoho, kdo by tak jezdil," doplnila starostka.

Záchranáři tankují bez ohledu na cenu

Kdo může, šetří. Jsou však instituce, které nijak významně šetřit nemohou. Například hasiči, záchranka či policisté.

„V posledních čtyřech letech rozpočet na pohonné hmoty skutečně neustále stoupá. Není to dáno jen vyššími cenami, ale i vyšším počtem výjezdů," prozradil Libor Netopil, mluvčí hasičů. Vyčerpání rozpočtu však nehrozí. V takovém případě se sáhne do rezerv.

Podobně to funguje i u policie. „Každý policista ve službě se však musí chovat ekonomicky a efektivně. Rozhodně však nehrozí, že by se nemohlo k výjezdu. Na takové případy nemáme žádné limity," sdělil Petr Jaroš ze zlínské policie.

S blížícím se jarem však nečekají na motoristy dobré zprávy. Cena benzinu už začala pomalu stoupat. Během posledních deseti dní se jednalo o nárůst až o padesát haléřů.

Kolik zaplatíme, ovlivní ještě DPH

Cenu pohonných hmot v Evropě přímo ovlivňuje situace na burze v holandském Rotterdamu.

„Ceny pohonných hmot stoupají kvůli zvyšujícím se cenám ropy. Nafta zdražila o 2,4 procenta. Také kurz koruny stagnoval. Vyššímu zdražení zabránila ekonomická recese. Slabá poptávka po naftě totiž tlumí růst cen," vysvětlil Boris Tomčiak, analytik společnosti Colosseum.

Podle něj se ještě do cen pohonných hmot promítne zvýšení DPH. Někteří prodejci totiž zvýšení o DPH dělají postupně. Dobrou zprávou pro řidiče je i výsledek kontroly čerpacích stanic. V první polovině minulého roku měly jen čtyři stanice v kraji nějaké nedostatky. Ve zbytku loňského roku pak inspektoři žádné významné pochybení v kraji nezaznamenali.

Šetříte na pohonných hmotách?

Martin Janča, 41 let, manažer, Zlín: Nesnažím se jezdit méně, ale snažím se šetřit tím, že tankuji levnější benzin. Vím, které benzinky mají levnější benzín a plánuji si podle toho trasy.

Marcela Orságová, 56 let, státní zaměstnanec, Napajedla: Jezdit autem musím. Snažím se tedy alespoň tankovat levněji.

Ingrid Kolaříková, 38 let, bez práce, Všemina: Snažím se co nejvíc šetřit. Omezuji cesty autem. Jezdím vlakem, autobusem a městskou hromadnou dopravou.

David Kubíček, 28 let, číšník, Zlín: Určitě šetřím. Přes zimu nejezdím. To je částečně tím, že nemám zimní gumy, ale také jsem počítal s tím, že takto ušetřím.

Matěj Chrenka, 22 let, student, Zlín: Autem jezdím tak či tak, ale snažím se to omezovat. Například než bych měl jet v autě sám, raději jedu vlakem nebo autobusem. Hodně také využívám MHD.

Pavel Buriánek, 42 let, OSVČ, Slušovice: Ježdění autem je součástí mé práce, proto na benzinu neušetřím. Musím holt víc vydělávat.

Vyjet k zásahu na rezervu? To se hasičům stát nemůže

Zlín - Jsou organizace, kterým peníze na benzin chybět prostě nesmějí. Mezi ně patří i policisté, záchranáři či hasiči. U posledně jmenovaných se navíc nejedná jen o spotřebu paliv do zásahových vozů. Hasiči používají další techniku, ke které jsou potřeba pohonné hmoty.

Palivo i pro nářadí

„Motorová pila, generátory, vysoušeče, čerpadla. I pro tuto techniku potřebujeme pohonné hmoty. Nejedná se jen o vozidla, jak by se mohlo na první pohled zdát," tvrdí Libor Netopil, mluvčí zlínských hasičů.

Ten také potvrdil, že náklady na pohonné hmoty hasičům skutečně každoročně stoupají.

„"Projezdíme" kolem pěti milionů korun. Peníze nám však chybět nemůžou. V takovém případě se musí přesunout z jiné kapitoly rozpočtu nebo z vládních rezerv. Také velké zásahy, jako byl například v Chropyni, se neplatí z klasického rozpočtu pro běžnou službu," vysvětlil mluvčí.

Hasičskou cisternu však na čerpací stanici nepotkáte. Hasiči totiž mají svá tankovací střediska.

„U běžných pump tankujeme například osobní auta. Velkou techniku tankujeme z vlastních mobilních nádrží, které mají jednotlivé stanice k dispozici. Pro případ potřeby máme i vlastní cisternu," doplnil Netopil.

Po každém zásahu doplní nádrž

Podle něj se také nemůže stát, že by se k zásahu vyjíždělo takzvaně „na rezervu".

„Po každém zásahu se doplňuje nádrž, samozřejmě pokud jedeme jen kousek, tak pár litrů se nedoplňuje. V týdnu však máme dny pravidelné technické kontroly. Kromě technického stavu se kontroluje právě i stav paliva a dalších kapalin," uzavřel mluvčí krajských hasičů. (fab)

NA OKRAJ

Zřejmě o tomto přemýšlí i řada dalších: když jsou pohonné hmoty tak drahé a trh s ropou v globále ovládá jen několik „nechutně" bohatých jedinců, proč už dávno nejezdí auta na něco jiného? Nejsem v tomto ohledu expert, ale opravdu se mi nechce věřit, že by při nynějším vědeckotechnickém poznání nebylo možné vyrábět za přijatelné peníze třeba vodíkový pohon. Proč tomu tak není? Mají snad automobilky nějakou veřejnosti neznámou motivaci stále vyrábět auta byť s nižší spotřebou, ale pořád na benzin či naftu?

Drahé PHM totiž citelně komplikují život i ve Zlínském kraji. Mimo mnoho dalšího jsou vysoké ceny za cestování i konečné výrobky. A šejkové? Ti se prohánějí v poušti po kryté sjezdovce a lebedí si v megalomanských sídlech ve zlatě. David Karola, šéfredaktor Zlínského deníku