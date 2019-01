Zlínský kraj - Ve Zlínském kraji dnes silně sněží, některé silnice jsou neprůjezdné. Uvízlé kamiony zablokovaly kvůli ledovce silnici mezi Valašským Meziříčím a Krhovou na Vsetínsku a u obce Morkovice-Slížany na Kroměřížsku.

Ledovka či mokrý sníh trápil řidiče na několika místech v kraji, nahlášeno bylo také několik nehod, jak vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Valašsko

Nemalé starosti přidělalo středeční silné ranní sněžení motoristům na Valašsku. Na několika místech regionu uvízly kamiony i osobní auta, policisté řešili tři dopravní nehody. Řidiči si postěžovali, že silničáři nevyrazili do terénu včas.

Region zasáhlo silné sněžení kolem osmé hodiny ráno. Tradičně se prakticky hned objevily problémy při výjezdu do kopce Syrákov u Liptálu na Vsetínsku. Ještě po desáté hodině zde na silnici ležela vrstva rozbředlého sněhu.

„Spadlo to strašně rychle. A mám pocit, že to silničáři neuhlídali. Nebo je jich možná málo," zamyslel se Marcel Třetina, který načas zapadl při výjezdu do Syrákova.

„Musel jsem zastavit kvůli několika uvízlým kamionům. A teď se nemůžu rozjet," líčil řidič osobního vozu. Nedobrovolná zastávka k jeho štěstí netrvala příliš dlouho. Vysvobození přinesl sypač pražské společnosti AVE, jenž má tuto zimu poprvé na Valašsku na starosti silnice I. třídy. Sypač rozježděný sníh prohrnul a silnici chemicky ošetřil. Nedlouho poté se do pohybu daly i uvízlé kamiony.

Těžká nákladní auta neměla problémy jenom na Syrákově. Silnice blokovaly na řadě dalších míst. Například v Prlově a Pozděchově uvízly na více než dvě hodiny. Od desáté do dvanácté hodiny dopoledne byla také úplně uzavřena silnice ve Valašském Meziříčí ve směru na Nový Jičín v části Hulince. Na zasněžené a zledovatělé cestě tady rovněž stálo několik kamionů, které nemohly dál. Problémy byly také na silnici ze Střelné ke státní hranici se Slovenskem.

Pracovníci údržby silnic věnovali ráno právě hlavním tahům. Na všechny úseky se ale nedostalo hned. Na silnici ze Vsetína do Valašského Meziříčí se po osmé hodině motoristům jelo relativně dobře pouze po Brňov.

„Odtud až Valašského Meziříčí už byl na silnici sníh. Povrch cesty ošetřený nebyl, a tak nezbylo než jet krokem," vylíčil Valašskému deníku Jan Kamelander ze Vsetína.

Situace podle něj nebyla o mnoho lepší, ani když se stejnou cestou vracel kolem desáté hodiny zpět.

„Cesta na celém úseku byla pořád sjízdná jen s vysokou opatrností. Přesto jsem nepotkal ani jedno auto údržby silnic. Zastávku jsem měl i v Semetíně. Ale ani tam nebyla kolem desáté hodiny cesta ošetřená," poznamenal motorista s výčitkou směřující k pracovníkům údržby.

Také na některé cesty mimo nejdůležitější tahy se silničáři dostali až se zpožděním.

„Silnici ve směru na Troják prohrnuli až po desáté hodině. O žádných mimořádných dopravních událostech jsme ale informováni nebyli," všimla si místostarostka Hošťálkové Jana Plevová. Dodala, že úklid sněhu z chodníků si vesnice zajišťovala sama.

Silničáři se s náhlou sněhovou nadílkou potýkali od rána. Společnost AVE vysílala první sypač do terénu o tři čtvrtě na osm ráno. Mířil právě na problematický Syrákov.

„V rozmezí dalších třiceti minut, kdy začalo opravdu intenzivně sněžit, už byla v terénu veškerá technika. Tedy šest sypačů a také tři traktorové radlice," přiblížil Karel Burian ze vsetínského dispečinku firmy AVE.

Podle jeho slov se podařilo silnice prvních tříd zprůjezdnit mezi desátou a jedenáctou hodinou. „Podařilo se vyprostit i všechny kamiony. Ve dvanáct hodin bylo vše průjezdné, od třinácti hodin už pak silnice jen mokré," řekl Karel Burian.

Na silnicích nižších tříd se o úklid sněhové nadílky starali pracovníci Správy a údržby silnic Valašska.

„Ve vyšších polohách začalo sněžit už kolem čtvrté hodiny ráno. Gró ale spadlo až kolem osmé," přiblížil jednatel firmy Jaromír Kořistka. V nižších polohách podle něj napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, ve vyšších i pětadvacet.

„V terénu jsme měli třináct sypačů a čtrnáct traktorových radlic," řekl Kořistka s tím, že kvůli intenzitě spadu sněhu i tak zůstávala na silnicích sněhová kaše či vrstva sněhu. Všechny silnice nižších tříd však byly sjízdné. Stejně tak i jediná „jednička" od Rožnova na Bumbálku, kterou má SÚS Valašska na starosti. „Staraly se o ni dva sypače," poznamenal Kořistka.

Ne všichni motoristé si s náhlou sněhovou nadílkou dokázali poradit. Policisté za dopoledne vyjížděli ke třem dopravním nehodám. V Lužné skončilo auto v příkopě na střeše. V Novém Hrozenkově zase řidič citroenu narazil na mostku do zábradlí a ve Velkých Karlovicích se u hotelu Pod Javorem srazila dvě osobní auta. (celou fotogalerii naleznete po rozkliknutí ZDE)

MICHAL BURDA, DUŠAN PÓČ

Kroměřížsko

Od sedmé hodiny ráno komplikuje dopravu na Kroměřížsku husté sněžení. Během několika minut pokryla cesty vrstva mokrého sněhu a na silnicích způsobila problémy několika řidičům.

Na zasněžené cestě nezvládl řízení například řidič u Zdounek. Se svým vozem skončil v poli. Další z řidičů měl komplikace v ostré zatáčce v Olšině. Přední částí auta sjel do příkopu. Nehoda se obešla bez zranění.

Pro řidiče platí v těchto hodinách na cestách výstraha, za volantem by měli být obezřetní.

„Silnice první třídy jsou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice druhých a třetích tříd pokrývá vrstva rozbředlého sněhu," upozorňují silničáři.

I nadále v regionu přetrvává husté sněžení. Také během odpoledne hlásí meteorologové zataženo, slabý déšť se sněhem a denní teploty od jednoho do tří stupňů Celsia.

Slovácko

Slovácko místy zasypalo až patnáct centimetrů sněhu

Přestože to někteří možná už ani nečekali, na Slovácko zavítala paní zima. Nejvíce nepříjemností způsobilo silné sněžení v úseku mezi Rasovou a Bánovem, kde byly uvězněny kamiony i cestující autobusových linek. Na některých místech hlavně na Uherskobrodsku napadlo až patnáct centimetrů sněhu, naopak silnice v Chřibech byly po celý den průjezdné bez komplikací.

Podle slov jednatele správy a údržby silnic Slovácka Rostislava Buchtíka vyslali silničáři do terénu prakticky veškerou techniku a snažili se udržovat vozovky sjízdné. V terénu bylo od rána dvanáct vozů.

„Momentálně je situace bez problémů, na většině míst už jenom prší a vozy postupně odvoláváme," uvedl kolem čtvrté hodiny odpoledne Rostislav Buchtík.

Středeční dopoledne však bylo perné i pro policisty. „Řešili jsme neprůjezdný úsek v kopci mezi Bystřicí pod Lopeníkem a Rasovou, kde kamiony zablokovaly silnici. Ve snaze vyhnout se tomuto úseku havaroval další nákladní kamion mezi Pitínem a Bojkovicemi. Nehoda se však naštěstí obešla bez zranění," informoval mluvčí uherskohradišťských policistů Aleš Mergental.

Klid naopak měli hasiči, sněhová nadílka je výrazně nezaměstnala. „Větší problémy se objevily na Vsetínsku, jih nebyl sněhem tolik zasažen. Zatím jsme dnes nebyli přivolání k žádným nehodám," řekl Slováckému deníku v odpoledních hodinách člen hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Zdeněk Hub.

Ze sněhové nadílky byl překvapený starosta Vápenic Josef Kubáník. „Během dopoledne nasněžilo v obci patnáct centimetrů sněhu, což je na letošní zimu docela slušný výkon," pousmál se Josef Kubáník.

Jediní, kdo se z první letošní sněhové pokrývky radují, jsou milovníci lyžování. Lyžařské středisko Stupava hlásí i díky dnešnímu přídělu aktuálně až osmdesát centimetrů sněhu, v provozu jsou tam tři sjezdovky.

Český hydrometeorologický ústav vydal od středy 12. února 10.30 hodin do čtvrtka 13. února 10 hodin výstrahu před náledím a sněhovou pokrývkou ve Zlínském kraji.

Během dnešního dne bylo mělo být jasno až polojasno, zpočátku místy mrznoucí mlhy a náledí. Během dne od západu místy přechodně oblačno, večer od západu až zataženo, později ojediněle slabý déšť. Nejvyšší odpolední teploty dva až šest stupňů celsia.