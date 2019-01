Zlínský kraj - Reklamní fólie na vozidlech městské hromadné dopravy jsou jednou z možností, jak propagovat svou firmu. Pavel Bergman z Centra služeb pro silniční dopravu si však není zcela jistý bezpečností těchto fólií.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Pavel Trávníček

„V případě nehody by mohlo dojít ke komplikacím při rozbití okna, kdy by se měla roztrhnout také fólie. Ovšem je zde možnost, že u nekvalitních fólií by mohlo dojít ke komplikacím, a autobus se tak stává pastí pro přepravované osoby," sdělil.

Bezpečnost fólie by měla být zajištěna atestací, kterou ukládá ministerstvo dopravy.

Fólie s atestací je bezpečná

„Pokud daná fólie atestaci má, splňuje tedy určité podmínky a mělo by být vše v pořádku. Atestaci ale mají fólie dražší i výrazně levnější, je poté otázka, kde všude se může tento cenový rozdíl projevit," doplnil Pavel Bergman.

K tomu se vyjadřuje Petra Duchková z reklamní firmy, která vyrábí a aplikuje reklamní fólie přímo Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Ta potvrzuje, že existuje více druhů fólií, které se cenově liší. Tento fakt však nemá vliv na bezpečnost materiálu, pouze na jeho trvanlivost.

„Naše fólie vlastní atest 8SD od ministerstva dopravy, při kterém prochází homologační zkouškou podle příslušného právního předpisu. A na základě této zkoušky bylo potvrzeno, že polep oken reklamní fólií nebrání rozbití oken ani funkci okna jako nouzového východu," sdělila pracovnice reklamní firmy.

Doplnila také, že použití fólií konzultují přímo s dopravním podnikem, který sám kontroluje, zda jsou fólie atestovány a tím pádem vyhovují bezpečnostním požadavkům.

Mluvčí společnosti Vojtěch Cekota se přidává k Petře Duchkové. „Fólie legislativním normám odpovídají, úzce s firmami, které reklamní fólie zpracovávají, spolupracujeme."

Polepy vadí taky kvůli estetice

O vlastnosti fólií ale pochybuje také Miroslav Košatka z Drážního úřadu.

„Je klidně možné, že mohou při nehodě nějaké komplikace způsobit, například při rozbití okna nouzového východu," domnívá se Košatka. Poukázal také na estetický vzhled vozidla.

„Podle mě je příšerné, když se cestující musejí dívat ven skrz černé tečky. A nejsem sám, kdo má tento názor. Stejné mínění může mít třeba architekt, který vymyslí určitý design a ten je pak zaplácnut tímto reklamním plakátem. Ale ministerstvo dopravy to povolilo a my s tím nemůžeme nic dělat," uvedl.

Pavel Bergman doplnil, že právě vlastnosti těchto fólií má Centrum služeb pro silniční dopravu v plánu vyzkoušet na blížícím se veletrhu autobusů a vozidel hromadné dopravy v Praze.

Jak však Petra Duchková poznamenala, tyto domněnky a pochybnosti zastiňují ověřené informace.

„Zjišťovali jsme si podmínky pro reklamní polepy v okolních zemích EU a Česká republika je má mnohem přísnější. Jejich používání je tak naprosto v souladu s bezpečnostními pravidly a je stejné jako u ostatních zemí unie, kde se reklamy provozují ve stejném rozsahu," dodala Duchková.

KLÁRA ELŠÍKOVÁ