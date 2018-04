Dopravě při akcích na Výstavišti Floria v Kroměříži brzy uleví nové parkoviště

Místo to byl pro řidiče neřešitelný oříšek: kde zaparkovat, když se vypravili na některou z akcí na kroměřížském výstavišti Floria. Už brzy bude ale pro ně situace příznivější, majitelé areálu totiž – i na přání města – vybudují nové parkoviště.

Nové parkoviště plánuje kroměřížské výstaviště Floria: využijí jej hlavně návštěvníci akcí přijíždějící od Zdounek, Kyjova a Hodonína.Foto: MÚ Kroměříž

Prostor má odlehčit dopravě při pěstitelských přehlídkách i dalších kulturních akcích na Výstavišti Floria, odstavná plocha se zhruba 340 parkovacími místy vzniká na okraji výstaviště. „Jsem rád, že majitel vyslyšel naše prosby a že parkoviště s vjezdem u obchodního domu Tesco buduje. Odlehčí se tak při výstavách přetíženému kruhovému objezdu u hřbitova,“ řekl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Nové parkoviště využijí návštěvníci akcí přijíždějící do Kroměříže ve směru od Zdounek, Kyjova a Hodonína. „Jedná se o významnou část návštěvníků našich akcí, odhadem může jít až o čtvrtinu z nich. Vyhověli jsme požadavkům města, odstoupili od našeho záměru stavby areálu pro kola BMX a místo toho stavíme nové parkoviště,“ potvrdila Zita Konupčíková za majitele výstaviště.

Nová parkovací místa by měla být hotová už do poloviny dubna tak, aby při jarní výstavě Floria konané od 27. dubna do 1. května bylo v provozu.

„Město bylo v době výstav mnohdy ucpané, kruhový objezd u hřbitova příval aut nezvládal zejména ve dny, když na výstaviště mířil extrémně vysoký počet návštěvníků. Vážím si toho, že nám majitel výstaviště vyšel vstříc, a věřím, že nové parkoviště přispěje ke zklidnění dopravy ve městě v době konání akcí na výstavišti,“ dodal starosta Jaroslav Němec.

Výstaviště Floria je pojmenované po pěstitelských přehlídkách konaných dlouhá léta ve Věžkách, poprvé hostilo podzimní verzi těchto výstav v roce 2012. Pořádá i zmíněnou jarní a letní etapu zahrádkářských výstav, Svatováclavské slavnosti, výstavu věnovanou myslivosti, rybářství a včelařství, burzy drobného zvířectva a okrasného ptactva, automoto burzy a také hudební akce. Každý rok na výstaviště přijde přes 150 tisíc návštěvníků.