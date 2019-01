ZLÍNSKÝ KRAJ - Velkých domovů důchodců ve Zlínském kraji v následujících letech přibývat nebude. Region se totiž chce spíše soustředit na rozvíjení terénních a sociálních služeb tak, aby senioři zůstávali co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Wagenknecht

Domovů je v kraji celkem třiatřicet, z toho čtrnáct zřizuje Zlínský kraj, který seniorům poskytuje přes 1 800 lůžek. Celkový počet lůžek v regionu činí okolo čtyř tisíc.

Podle údajů Českého statistického úřadu obyvatel Zlínského kraje každoročně ubývá. V regionu nyní žije zhruba 590 tisíc lidí a počet seniorů v kraji rok od roku roste. Tento trend ale nemá vést k budování velkých domovů důchodců. Také navýšení lůžek je reálné pouze v malých počtech.

Nabídka služeb seniorům je poměrně pestrá. Jediné, co v regionu chybí, jsou zařízení pro klienty s demencí či s Alzheimerovou chorobou.

Proti tomu chce kraj bojovat právě tím, že seniory udrží co nejdéle doma. Uvolnila by se tak lůžka pro lidi, kteří se bez čtyřiadvacetihodinové péče neobejdou.

Speciální lůžková oddělení by měla vzniknout při velkých domovech pro seniory, jako je například zařízení v Lukově, Loučce či v Burešově na Zlínsku. Tento projekt už kraj realizuje v domově v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. Do roka by tam mělo vzniknout pětapadesát lůžek pro lidi s demencí. Záměr přijde na několik milionů korun a kraj jej bude financovat z evropských fondů.