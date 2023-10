Jak vypadal život vojáka napoleonských válek přiblíží v neděli 5. listopadu ojedinělá akce v Holešově. Kromě vojsk třech armád, které se setkaly v bitvě u Slavkova, bude k vidění i speciální polní lazaret, funkční polní kuchyně nebo ochutnávka dobových pokrmů připravená na otevřeném ohni.

Život vojáka napoleonských válek přiblíží unikátní akce v Americkém parku v Holešově. | Foto: se souhlasem pořadatele

Akce se uskuteční od 10 hodin v Americkém parku, kde na jeden den vznikne dobové a autentické vojenské ležení z období napoleonských válek.

„Každý z návštěvníků může proniknout do jedinečné atmosféry plné historie, dobového oblečení, uniforem, vybavení, zbraní, koní a nahlédnout tak do táborového života před více než dvěma sty let. V táboře se bude pohybovat okolo padesáti uniformovaných vojáku a táborového personálu,“ zve na akci Jakub Nevřala, předseda spolku Proud, který se podílí na organizaci akce.

K vidění budou vojska třech armád, které se setkaly v bitvě u Slavkova a to včetně komentovaného výkladu.

„Nebude chybět polní dělostřelectvo a velící důstojníci na koních. Uslyšíme původní styl velení v cizím jazyce a zažijeme výstřely z dobových zbraní,“ prozrazuje Nevřala.

„Projdeme si speciální polní lazaret, ve kterém budou historické lékařské nástroje, doktoři a ranění. Dokonce bude i ukázka ošetřování zranění i amputace, samozřejmě na atrapě,“ dodává organizátor s tím, že připravena bude i funkční polní kuchyně, kde budou moci zájemci za poplatek ochutnat dobové pokrmy, připravené na otevřeném ohni.

Dobové oblečení i průvodce

„O zajištění chodu celého ležení, skládajícího se ze stanů a dalších rekvizit se bude starat onen doprovod vojska, tedy jejich manželky, děti a další persony, opět v dobovém oblečení. Koho bude zajímat historický výklad a popis doby, může využít táborového průvodce s patřičným komentářem,“ vysvětluje Jakub Nevřala.

Čestnými hosty budou František Kopecký - moravský politik, historik, spisovatel literatury faktu, který se prakticky celý život zabývá napoleonistikou. „Potěší nás svojí návštěvou i Mgr. Jana Kolčářová – historička, pedagožka a organizátorka akce Vyškov 1805,“ říká Nevřala.

Celá událost bude následně zakončena v 16 hodin pietním aktem u mohyly v parku samotném a to položením věnce a poslední čestnou salvou.

Padlí vojáci byli pohřbívání právě v Americkém parku

„Autorem celého konceptu a produkce je paní Sylvia Martina Malíková, která je zároveň jedinou ženou v Klubu vojenské historie francouzského císařství z Bystřice pod Hostýnem. Dalším partnerem je město Holešov, respektive MKS Holešov, s podporou pana starosty Milana Fritze. V neposlední řadě se na organizaci a přípravách podílí i spolek Proud Holešov, který se již 12 let dobrovolně stará o Americký park,“ dodává Jakub Nevřala.

A proč se akce uskuteční právě v Americkém parku?

„V bitvě u Slavkova byly tisíce raněných vojáků rozesety po celé Moravě, včetně Holešova. Padlí vojáci z holešovských lazaretů bez ohledu na národnost byli nakonec pohřbeni v těžebních jámách tehdejší cihelny, v místech dnešní jehlanové mohyly v Americkém parku,“ připomíná Nevřala.

Vstup je zdarma, akce se koná za každého počasí, toalety jsou zajištěny. Proto neváhejte a využijte této exkluzivní události, která v tomto rozsahu a obsazení bude první v České republice.

