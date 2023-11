Do zlínské Zoo jen za padesát korun? Už od příštího pondělí

Za stálou a výjimečnou přízeň návštěvníků přichází zlínská zoo se speciálním poděkováním. Od pondělí 6. do neděle 12. listopadu bude vstupné do oblíbené zahrady pro všechny stejné a to padesát korun.

Sloni v Zoo Zlín | Video: Iva Nedavašková