Do školní jídelny pozvali na sobotní oběd rodiče

Přežitek o tom, že jídlo ve školní jídelně se nedá jíst a je to pořád to samé máme v sobě snad všichni. I přesto, že řada jídelen se snaží metody i jídelníčky modernizovat, v lidech tento mýtus stále zůstává a nevědomky jej často přenáší i na děti.

V jídelně při 3. základní škole Holešov se proto rozhodli přistoupit k jedinečnému řešení. Pozvat rodiče na sobotní oběd. „Myšlenka sobotních obědů vznikla před třemi roky tady u nás v kuchyni při debatách o tom, jak jsou děti mlsné a vybíravé a rodičům referují, jak jim chutná nebo nechutná,“ popisuje vedoucí kuchyně Stanislava Gajdošová. Hlavní myšlenkou tak jejich setkání dle jejich slov je oslovit rodiče, aby přišli a mohli sami jídlo ochutnat.

Dnes už tradičně pořádají oběd pro rodiče dvakrát do roka, vždy na podzim a na jaře. Letos to vyšlo na poslední listopadovou sobotu. „Na jaře bývá návštěvnost větší. Dnes to sychravé počasí moc lidí ven nevylákalo, ale i tak je nahlášeno 70 strávníků,“ podotýká vedoucí a dodává, že jednou jich měli dokonce i 150.

Za 57 korun, tady mohli lidé ochutnat vepřový plátek se špenátem a bramborovým knedlíkem nebo bulgurovou směs se zeleninou a s rybou. V ceně byla také Krkonošská polévka, voda s citrónem, ale i ochutnávka salátů. Řada rodičů neváhala a tuto možnost využila. „Syn zde chodí do školy, tak jsme přišli ochutnat a velice nám chutnalo,“ potvrzuje Pavlína Vaňharová. Řada lidí tuto příležitost, ale také využívá ke společenským setkáním či vzpomínání. „Chodily sem všechny tři mé dcery a já tady pracovala, dnes zde pracuje dcera,“ prozradila další z návštěvnic Zdena Plachá.

Velký úspěch dokonce zaznamenalo i „zdravější“ jídlo. Jak prozradila vedoucí bulgur se zde stal běžnou součástí jídelníčku, proto jej zařadili i do jídelníčku pro rodiče. „Je lehce stravitelný a já osobně ho mám velmi ráda. Také je vidět, že i děti si na něj zvykly,“ míní vedoucí jídelny.

Přičemž zdravá strava v jídelnách bývá častým svárem ve společnosti. Tady se však snaží jít s dobou a do jídelníček i přes finanční omezení se snaží zdravá jídla zařazovat co nejvíce. Dokonce od začátku listopadu zde zavedli novinku. Dvakrát do týdne místo dvou jídel připravují hned tři a tím třetím jídlem jsou různé saláty. „Minulý týden jsme měli například těstovinový s tuňákem nebo jsme začínali listovým salátem s grilovanými kousky kuřete,“ jmenuje vedoucí. Zájem o ně je. „První den si salát zvolilo skoro 100 strávníků. Z 800 jídel, které vaříme je toto číslo určitě úspěšné,“ říká Stanislava Gajdošová.

Je ale faktem, že jídlo dětem vybírají rodiče pomocí internetového přihlášení. Není tedy nijak ověřeno, zda o zdravější jídla mají zájem děti nebo spíše rodiče. „Děti kolikrát přijdou k okýnku a koukají, co to tam vlastně mají,“ souhlasí vedoucí a dodává, že jsou situace, kdy smlouvají o výměnu.