Do rachoty kolem Kroměříže budou cyklisté jezdit i letos

Město Kroměříž a spolek Kolem KM plánuje uspořádat druhý ročník kampaně Do rachoty kolem KM. Ta je určena nejen pro obyvatele města, ale i pro ty, co do Kroměříže dojíždějí za prací.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Registrace do soutěže je možná během celého března na stránce www.kolemkm.cz. „Její součástí je bezhotovostní úhrada startovného v hodnotě devadesáti korun na osobu, za kterou si soutěžící budou moci vyzvednout startovací balíčky s tričkem,“ informoval za spolek Martin Císař. Samotná soutěž pak potrvá celý květen, cesty bude možné zaznamenávat pomocí elektronické tabulky. Jednotlivci mohou soutěžit hned ve třech kategoriích zároveň. „Ty budou zaměřeny na ujetou vzdálenost – Šlapu a měřím, pravidelnost – Šlapu s pravidelností a fotografování – Šlapu a fotím,“ vyjmenoval. Týmům se pak budou započítávat cesty na osobu. Loni se 148 účastníkům podařilo najet 24 301 kilometrů. „To vzdušnou čarou odpovídá vzdálenosti mezi Kroměříží a havajským hlavním městem Honolulu,“ uzavřel za spolek Kolem KM Martin Císař.

Autor: Redakce