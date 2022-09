„Letos do základních škol nastoupilo více prvňáčků než v předchozích letech. Loni v září to bylo 286 dětí, v roce předchozím pak 323 dětí,“ doplnil vedoucí odboru školství Jiří Pánek. Dětí z válkou sužované Ukrajiny do kroměřížských základních škol dnes nastoupilo 89.