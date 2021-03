Do Kroměřížské nemocnice poputuje lék ivermektin

Během příštího týdne dorazí do Kroměřížské nemocnice 150 balení léku ivermektin. Pomoci by mohl až 200 pacientům. Tuto informaci potvrdila ve čtvrtek ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová. Do Kroměříže dorazí ivermektin z Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Ivermektin. ilustrační foto | Foto: Profimedia

„Je to sice lék, u kterého nemáme zatím úplně přesné informace z klinických studií, ale ukazuje se, že ivermektin může zmírnit průběh onemocnění,“ popsala ředitelka s tím, že se snaží hospitalizovaným jednak zajistit nejlepší možnou péči a zároveň předcházet možnému přeplnění nemocnice. Ivermektin je v Česku těžko k dostání, navíc není u nás oficiálně registrován. Léčba ivermektinem je podmíněna souhlasem samotného pacienta. Zároveň se jeho užití hlásí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Mergenthalová také uvedla, že v tuto chvíli už má nemocnice objednány další dávky. Prosím, vydržte, obrací se na občany starosta Němec Přečíst článek ›