Do Kroměříže se o prázdninách znovu vrátí ponocný. Trumpetou ohlásí noční klid

Do kroměřížských ulic se i v letošním roce vydá ponocný. Strážcem doprovázený trumpetista počínaje 30. červnem každý páteční a sobotní prázdninový večer fanfárami symbolicky ohlásí hodinu nočního klidu, jak to před řadou let ponocní činili každý den.

Do ulic Kroměříže vyrazí i v letošním roce ponocný. | Foto: se svolením Města Kroměříž