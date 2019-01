Zlínský kraj - Ve Zlínském kraji se ubytovalo v prvním čtvrtletí letošního roku 92 356 lidí. V meziročním srovnání je to o 5,8 procenta více než ve stejném období loni. V hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních však strávili v prvním kvartále roku méně nocí. Předběžné údaje o cestovním ruchu včera zveřejnil Český statistický úřad.

Do Zlínského kraje přijelo od ledna do konce března více domácích i zahraničních turistů. Tuzemských návštěvníků se v regionu ubytovalo 79 175, meziročně o 4,3 procenta více. Počet zahraničních turistů se meziročně zvýšil ještě výrazněji, a to o 15,3 procenta na 13 181 lidí.

„Určitě i vzhledem k charakteru zimy je to pro nás velice příjemné," řekla ke statistice ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.

Podle ní počet zahraničních hostů ve Zlínském kraji roste už od loňského roku, kdy byl Zlínský kraj dokonce v ČR s nárůstem zhruba o 30 procent vůbec nejúspěšnějším regionem.

Na dovolených šetří

„Aktivity, které i s partnery v zahraničí vyvíjíme, prostě někde být vidět musí. Co se týká domácích, zkracování doby pobytů je logické. Český klient si raději dopřává víc dovolených na kratší dobu. Obávám se, že letošní první kvartál nám začíná signalizovat i poněkud nižší rodinné rozpočty. Vhledem k tomu, jak se nám skoro všechno zdražilo, lidé budou šetřit na dovolených. Dopřejí si je, ale budou je zkracovat," dodala.

V ubytovacích zařízeních v kraji v prvním čtvrtletí turisté strávili o 3,3 procenta méně nocí než ve stejném období loni. Pokles mají na svědomí právě domácí hosté, kteří v hotelích a penzionech pobyli o 5,4 procenta méně nocí než loni. Naproti tomu statistikové registrují nárůst u zahraničních hostů, o 12,3 procenta na 36 530 nocí.