Kina napříč celým Českem dnes zaplaví premiéra Kazmova filmu ONEMANSHOW: The Movie. O dlouho očekávaný snímek je velký zájem. Jinak tomu není ani v jeho rodné Kroměříži, kde film nabídnou ve čtvrtek hned dvakrát. A v obou případech je vyprodáno.

Kamil Bartošek alias Kazma vypouští svou "show" do 280 kin | Foto: se svolením Bontonfilmu

Kazmův film opravdu existuje, hlásaly titulky po úterní předpremiéře. Právě otázka, zda nějaký film vůbec bude, byla v uplynulých dnech předmětem mnoha diskuzí nejen na sociálních sítích. O podobě filmu dopředu nevěděli nic konkrétního ani samotní kinaři.

„Vůbec nevíme, co budeme promítat,“ přiznává s úsměvem vedoucí kroměřížského kina Nadsklepí Radek Neuman před čtvrteční premiérou.

„Film máme zaklíčovaný, otevře se nám až před promítáním. Taková je ale běžná praxe u všech větších filmů. Zpravidla to probíhá tak, že nám přijde soubor, který si nahrajeme do projektoru a film lze spustit pouze několik hodin předem, ať si můžeme zkontrolovat obraz, zvuk a podobně,“ vysvětluje vedoucí kina.

Film zahalený tajemstvím

Kazmův film je tak jeden z mála, u kterého diváci dopředu vůbec netuší, co je v kině čeká.

„Je to vlastně naprosto geniální tah. Kazma přišel s tím, že v kinech bude nějaká „bomba“. A nikdo neví, co od toho filmu vlastně čekat. Celé to krásně zahalil tajemstvím a lidé jsou nyní samozřejmě zvědaví,“ říká Neuman.

Potvrzuje to také velký zájem o lístky v předprodeji.

„K dostání byly měsíc dopředu. Předprodeje jely v prvních dnech opravdu neskutečně,“ prozrazuje Radek Neuman.

Kazmův film bude v mnoha ohledech speciální. „Kazma propaguje, že je to film, který skončí v realitě. Že samotným filmem to všechno jenom začíná. Diváci u vstupu dostanou kartičky a ve filmu se asi dozví, co s nimi mají dělat. Pak se to celé přetaví v realitu,“ dodává.

Podle Neumana se Kazma trefil do současné nálady diváků.

„Lidem už nestačí jen běžný film v kině, ale potřebují něco speciálního. To on umí velice dobře. My jako kinaři jsme samozřejmě rádi, že něco takového vzniklo a lidé se nahrnou do kin,“ přiznává s úsměvem na tváři Neuman.

Vyprodaná kina

Po snímcích Barbie a Oppenheimer tak nejspíš půjde o v pořadí třetí film v krátkém časovém období, který vyprodá česká kina.

„Když Kazma oznámil, že bude film, řekl jsem si, že nám nejspíš zachrání léto. Pak se ale urodila Barbie a Oppenheimer. A nakonec lze říci, že je tohle léto velmi slušné, až nadstandartní,“ pochvaluje si Neuman.

Do kina Nadsklepí mohou lidé na Kazmův film vyrazit v srpnu hned osmkrát včetně projekce v letním kině. Ke čtvrtečnímu ránu jsou zatím vyprodány jen první dvě promítání.

„Myslím si, že někteří lidé vyčkávají, až se na veřejnost dostane, co to je vlastně za film. A až na základě nějakých ohlasů si třeba koupí vstupenku na pozdější promítání,“ vysvětluje Neuman.

„Já osobně jdu na film až v sobotu. Do té doby nejspíš zahodím mobil a nebudu sledovat sociální sítě, abych nepřišel o to překvapení,“ směje se.

Lístek na film ONEMANSHOW: The Movie v kroměřížském kině Nadsklepí stojí 150 korun.



Kino bude snímek promítat následovně:



Čtvrtek 17. srpna

17.30 (vyprodáno)

20.00 (vyprodáno)

Pátek 18. srpna

17.30

20.00

Sobota 19. srpna

20.00

Neděle 20. srpna

20.00



V úterý 29. srpna film promítnou od 20.00 v letním kině na nádvoří Starého pivovaru. Lístek v tomto případě vyjde na 140 korun.