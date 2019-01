Bělov – Týden plný obav, stesku a pátrání prožil čtyřiatřicetiletý Ladislav Mach z Bělova. V sobotu 7. prosince mu utekl jeho věrný přítel – kříženec bernského salašnického psa s českým fouskem slyšící na jméno Beket.

Po černobílém čtyřapůlletém psovi s několika béžovými skvrnami a vážícím zhruba třicet kilo nebylo několik dní ani stopy.

Ladislav Mach měl před šesti lety úraz a je odkázaný na invalidní vozík. Beket pro něj představuje nejlepšího kamaráda. A také svým způsobem dítě. „Není asistenční pes v pravém slova smyslu, spíše opravdu kamarád," řekl Deníku Ladislav Mach.

Pejska se nakonec podařilo najít a v neděli si pro něj jeho majitel přijel do Městského útulku pro psy Čápka v Kroměříži.

Dny bez něj se však Ladislavu Machovi vryly do paměti. „Ztratil se minulou sobotu, když jsem byl zrovna na víkend pracovně pryč. Měl jsem ale pro něj domluvené hlídání," zavzpomínal Ladislav Mach.

Když se však v neděli vrátil domů, už se jen dozvěděl, že Beket utekl a není k nalezení. „Občas utíkal i tak, zkrátka si vždycky našel cestu ven, udělal si třeba díru v plotě. Zvýšili jsme také už plot, ale nic nepomáhá," vysvětlil Ladislav Mach.

Vrátil se prý vždycky asi do dne. Tentokrát však ne. Z Bělova prý utekl do Kvasic a tam si jej někdo vzal k sobě. „Nálezce údajně čekal do pondělí, pak jej odvezl do útulku. Pořád jsem tam volal, ale dostávalo se mi odpovědi, že takového psa tam nemají," podotkl Ladislav Mach.

Beket má pod kůží čip, avšak ani ten neusnadnil majiteli psa jeho hledání. Není totiž ještě vedený v národním registru.

Podle Deníkem zjištěných informací však psa do zařízení donesl oznamovatel, který jej odchytl v kroměřížské ulici Spáčilova. Informoval také kroměřížské městské strážníky. Ti oznámení přijali v neděli před dopolední jedenáctou hodinou. „Pes byl bez označení," uvedl v pondělí ředitel Městské policie Kroměříž Libor Kubiš.

Za nalezení a zdárný návrat Beketa domů je jeho majitel rád. Koneckonců je už několik let neodmyslitelnou součástí jeho života. „Byla to taková náhoda, jak se u nás ocitl. Bratranec si vzal jedno štěně z několika štěňátek. Moje přítelkyně z nich byla nadšená a nám bylo doporučeno, ať si také jedno vybereme. A od té doby jej máme," doplnil Ladislav Mach. (jk)