Do Kroměříže v noci dorazila povodňová vlna z Bečvy, břehy řeky Moravy ji dokázaly udržet. "Čekáme ještě, kolik vody k nám přiteče z horního toku Moravy z Olomouce. Řeka by podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu neměla opustit své koryto,“ popsal situaci starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Dnešní den tak rozhodne o tom, jestli voda na Kroměřížsku napáchá ještě větší škody, nebo už budou povodně minulostí.

Stav na Moravě ovlivnily taky její přítoky, Bečva a říčka Haná, které se rozlily do okolí. „Modely Českého hydrometeorologického ústavu nepočítají s tím, že se voda rozlitá do lužních lesů, postupně dostane do řeky Moravy. Proto se hladina zvyšuje o něco více, než model předpokládal,“ vysvětlil vodohospodář Radomír Foukal, který se účastní zasedání kroměřížské povodňové komise.

Pro řeku Moravu platí nadále třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Původní předpověď meteorologů uváděla, že hladina Moravy díky povodňové vlně z Bečvy dosáhne téměř sedmi metrů. Pak předpověď upravili a řeka měla kulminovat na 625 centimetrech. V pondělí pozdě večer však vystoupala na 643 centimetrů. Od té doby klesá, koryto by opustit neměla.

Na Malé Bečvě se obrátil tok, jako v roce 1997

V Plešovci se situace na Malé Bečvě zdramatizovala natolik, že večer krizový štáb vyzval jeho obyvatele k samoevakuaci. Stejně, jako v roce 1997, se totiž obrátil tok Malé Bečvy, která nemohla vtékat do Moravy. Rozlivová území už byla zcela zaplněná, zalila i cestu do Kojetína.

„Proto jsme se na krizovém štábu rozhodli, že než abychom pak lidi zvedali v noci, vyzveme k samoevakuaci," popsal starosta Chropyně Michal Vlasatý. "Riziko, že se ta nahromaděná voda rozlije, bylo reálné. Ještě ve dvě ráno hladina stoupala, teď je o deset centimetrů nižší," doplnil. Plešovec nakonec opustila odhadem dvacítka lidí. "Zřejmě by odjeli tak jako tak. Věděli, že může být zle, když se obrátil tok řeky," mínil Vlasatý.

