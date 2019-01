Zlínský kraj - „Mami, jedeme na lyžák." Věta, kterou z úst svého potomka brzy uslyší spousta rodičů. Blíží se čas, kdy řada základních a středních škol pořádá lyžařský kurz. Pokud dítě lyže nevlastní, může si je půjčit. Na kolik to vyjde? Deník přináší přehled deseti vybraných půjčoven ve Zlínském kraji.

Lyžování na Břestku. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Uvedené ceny platí pro standardní týdenní (pět dní lyžování) kurz. Zahrnuje kompletní balík lyže, boty, hole a přilbu. Podle majitelů či vedoucích půjčoven a servisů prozatím není důvod se sháněním lyží spěchat. Zájem je zatím malý. Více už přiblížili v textu.

Skivos Kroměříž, Křižná 166, 603 380 581, www.skivos.tym.cz. Cena: 900 korun

„Dokud nenapadne sníh, tak se nic neděje. Lyží je dost a lidé vyčkávají. Půjčení si zamlouvají zatím jen ti, kteří už mají domluvené termíny na horách kolem Vánoc," popisuje majitel obchodu Jaroslav Vostatek.

Roman Vávra, Bystřice pod Hostýnem, 608 815 820. Cena: 900 korun

„Největší zájem teprve odstartuje. Letošní listopad je extrémně slabý, lidé bohužel berou lyžování jako luxus. Například o kola je zájem vyšší, protože to zákazníci berou i jako dopravní prostředek," říká majitel obchodu Vávra.

TK Sport, Uherský Brod, Nerudova 251, 774 00 11 80, www.tksport-ub.cz. Cena: 750 korun

„Zatím se moc nepůjčuje. Odstartuje to v prosinci, až napadne sníh. Pokud bude bílá nadílka dobrá, mělo by se dařit stejně dobře jako vloni. Uvidíme," doufá prodavačka Ilona Janíčková.

Basileia a Ski sport Valík, Uherské Hradiště, Maršála Malinovského 387, 776 187 048 nebo 724 914 775. Cena: 590 až 950 korun dle druhu lyží

„O nové modely je v posledních letech velký zájem. Spousta zákazníků řeší raději půjčení vybavení, zvláště jedná-li se o týdenní dovolenou. Vybavení pak doma nestárne a můžete si jej raději půjčit," popisuje trend jeden z majitelů obchodu Tomáš Valík.

Ski Sport Kasárna, Valašské Meziříčí, Kolaříkova 1363, 603 160 122, www.skisport-kasarna.wz.cz. Cena: 900 korun

„Už se rezervují lyže i snowboardy, takže určitě není na co čekat. Máme už několik objednávek dokonce na leden. Kdo jede na lyžák v lednu či v únoru, neměl by to nechávat na poslední chvíli," upozorňuje Lucie Pupíková z prodejny.

Ski Hrstka, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 1197, 777 648 060, www.skihrstka.cz. Cena: 900 korun

„Půjčování většinou řešíme osobně. Člověk si výbavu vyzkouší a hned půjčí. Rezervace nutné nejsou, nikdy jsme zásoby nevyčerpali," říká majitel Milan Hrstka.

Anděl Sport Pustevny, Vsetín a Velké Karlovice, 603 827 006, www.andelsport.cz. Cena: 690 korun

„Půjčování zatím neodstartovalo. Hodně lidí už si ale připravuje na sezonu své vlastní lyže. Servis už nám jede úplně naplno," říká majitel Marian Anděl.

SKI ANNA, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 525, 728 242 067, www.skianna.cz. Cena: 650 korun

„Do Vánoc je ještě času dost a sníh není, ale pak se to rozjede. U nás se objednává telefonicky. Jak lidé přesně vědí termíny kurzů, tak volají," vysvětluje provozovatelka obchodu Anna Trhlíková.

Skisport Hofman, Zlín, Slovenská 2851 a náměstí T. G. Masaryka 2433, 777 087 095, www.skisporthofman.cz. Cena: 900 korun

„Pokud už mají děti termíny, tak s rodiči dávají rezervace na konkrétní velikosti a datum. Pár dnů před odjezdem si to jen vyzkouší a půjčí. Objednávání tedy už začalo," potvrzuje šéf obchodu Petr Hofman.

Zlinsport ski servis Zlín, K Pasekám 624, 777 251 848, www.zlinsport.cz. Cena: 840 korun

„Zatím toho moc není. Objeli jsme s nabídkami školy, ale objednávky očekáváme od prosince. Jak začne padat sníh, tak si lidé uvědomí, že by si měli lyže zamluvit. Tak na to teprve čekáme," svěřil se majitel obchodu Robert Šperka.