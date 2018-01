Diagnostiku "rizikové" lávky obstará pro Kroměříž brněnské VUT

Diagnostiku lávky pro pěší přes Moravu v Kroměříži, která má podobnou konstrukci jako ta v prosinci zřícená v pražské Tróji, obstará pro radnici Vysoké učení v Brně (VUT), konkrétně odborníci z Ústavu betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty. Rozhodla o tom v minulých dnech rada města.

Kroměřížská lávka přes řeku Moravu zůstala od pátku 15. prosince uzavřená. To potrvá minimálně do poloviny ledna, kdy most čeká diagnostika.Foto: Deník / Klusáková Kristýna