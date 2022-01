„Kamera, kterou jsme v lokalitě měli již dříve, dohlížela pouze na prostranství před domem. Nová kamera má díky svému umístění širší záběr a je tak schopna monitorovat případné přestupky ze všech stran této problémové ubytovny,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Kamera by podle něj měla působit preventivně. Dům v Kroměříži známý pod názvem Děvín.Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Podle obyvatel okolních domů ale kamera nic nevyřeší.

„Ti dotyční, kvůli kterým tady jezdí policie, si podle mě z nějaké kamery vůbec nic nedělají. Navíc nevěřím tomu, že strážníci mají čas celý den sledovat kamery. Takže si myslím, že se nakonec nic nezmění, všechno zůstane při starém,“ řekl Deníku jeden z sousedů.

Dlouho na střeše nevydrží

Další sousedé se zase obávají, že kamera na střeše domu příliš dlouho nevydrží. „Jak to tady znám, tak tomu dávám pár týdnů, možná měsíců a nezůstanou po ni ani šroubky. Nebudu házet všechny do jednoho pytle, ale takhle to tady prostě chodí,“ prozradil další muž ze sousedního domu.

Lidé se také shodují, že problémem není jen Děvín, ale celé široké okolí.

„Celý Zachar má k nějaké klidné lokalitě docela daleko. Teď přes zimu je to třeba trochu lepší, ale až se oteplí a všichni se zase nastěhují ven na lavičky a dětská hřiště, tak to znovu vypukne: křik, nadávky, nepořádek. Prostě bordel. Jenže tady už si všichni zvykli. Co jiného taky zbývá,“ shodují se Deníkem oslovení obyvatelé sídliště Zachar.

Strážníci tam jezdili každý druhý den

Děvín dlouhodobě obývají především sociálně slabší lidé. Městská policie tuto budovu dlouhodobě monitoruje z vlastní aktivity a vyjíždí k němu i kvůli stížnostem obyvatel domu a také lidí, kteří bydlí v sousedství.

Strážníci k Děvínu dříve vyjížděli prakticky každý druhý den. Nejčastěji to bylo kvůli rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, a právě k dopravním přestupkům. V minulých třech letech ale výjezdů ubylo. Částečně je to i tím, že majitel většiny bytů spolupracuje a problémovým nájemníkům neprodlužuje smlouvy.

„V poslední době se ale situace opět mění k horšímu a výjezdů přibývá. Městskou policii volají zpravidla sami obyvatelé Děvína, kteří si obvykle stěžují na hlasitou hudbu a hluk z oslav u svých sousedů,“ doplnil ředitel městské policie Libor Kubiš.

Problémový Děvín? Výjezdů strážníků přibývá, monitoruje to tam i nová kamera