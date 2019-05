Zatímco starší Marek již pendluje mezi kategoriemi starších žáků a dorostu, mladší Patrik půjde po letní přípravě do kategorie 4. třídy. Podle slov maminky Kateřiny Šišákové není život se dvěma malými hokejisty jednoduchý.

„Je to koníček, který je časově velmi náročný. A v poslední době také finančně,“ potvrzuje maminka, povoláním učitelka na základní škole. Za pár dnů začíná takzvaná suchá příprava, v polovině prázdnin pak hoši znovu obují brusle.

Kolik času trávíte na stadionu? Berme v potaz tréninky.

Menší Patrik má čtyři tréninky na ledě a ještě jeden trénink, kdy chodí plavat. Marek už má trénink každý den. Kdyby chodil ještě do sportovní třídy, má o další dva ranní tréninky navíc. My ještě ke všemu dojíždíme z Hulína, takže toho času, který spolkne hokej, je mnohem víc. Ale jsou to děti a v tomto směru je chceme podporovat.

Mít doma dva hokejisty je náročné také po finanční stránce, nemám pravdu?

Ano. Ani nejde o to, že jsou dva. Když se staršímu začalo dařit, otevřeli se mu další možnosti. Zmíním například turnaje. Byl pozván na turnaj do Norsko, ale všechny náklady hradí víceméně rodiče. A tohle je nejnákladnější položka jeho současného hokejového života. V některých případech tedy musíme odmítnout a dát přednost těm, které se pořádají u nás v Česku.

Sezona skončila před měsícem. Jak ji doma hodnotíte?

Myslím, že se vydařila. Co se týče klubu, nemám takový přehled. Já jsem hlavně ráda, že si Marek zahrál na několika turnajích, kam byli hráči vybráni na základě svých dovedností, byli přímo osloveni jednotlivými kluby.

Blíží se začátek mistrovství světa v ledním hokeji. Budete jej sledovat?

Budeme. Nejraději by se jeli podívat naživo.

Fandí Česku?

Manžel a Patrik jsou srdcaři, ti jedou jen Česko. Marek se mnohdy přikloní ke klubu, u kterého cítí, že je silnější. Hokejově nadanější.

Jak moc u vás vládnou emoce při sledování hokejových utkání?

Marek to bere střízlivě. Dívá se na zápas s nadhledem a sleduje hlavně hru, taktiku, dovednosti. Oproti tomu Patrik to prožívá hodně.