Kinosál Sušil se proměnil v malé letiště, z nějž vzlétlo letadlo řízené piloty-deváťáky Janem Mužným a Dominikem Maliňákem. Trasu letu si žáci pečlivě rozplánovali, rodiče i učitelé se dostali až do Tokia, kde zhlédli taneční vystoupení.

Proletěli se také časem prostřednictvím fotografií a videí dětí od první do deváté třídy. Po přistání následovaly proslovy a slavnostní předávání vysvědčení. Deváťáci si společně s rodiči a učiteli ještě zazpívali píseň na rozloučenou a rozletěli se do nové životní etapy. (ex)