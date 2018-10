Dětský svět: Kvalita místo čínských nekvalitních atrakcí

Deset zástupců ODS míří do Senátu. Opětovně zde usedne Jaroslav Kubera, teplický primátor, naopak propadl šéf lidovců Pavel Bělobrádek či exministr kultury Daniel Herman. Zvítězil také Přemysl Rabas v Chomutově, Jitka Chalánková na Prostějovsku. ČSSD do Senátu pošle jediného zástupce, Petra Víchu v Moravskoslezském kraji. Vítězství z prvního kola stvrdil v Praze Pavel Fischer, do Senátu zamíří i další z neúspěšných kandidátů na post prezidenta Marek Hilšer.