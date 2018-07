Dětské oddělení přijeli podpořit herci Eva Hrušková a Jan Přeučil

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 20 000 Kč

Číšníci a servírky Číšník /servírka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: pracoviště Hotel Pod Šaumburkem (Rajnochovice), - vyučení, vyučení v oboru - výhodou, praxe v oboru výhodou, samostatnost, spolehlivost, umění jednat se zákazníkem, ochota učit se novým věcem, - nástup možný ihned nebo dle dohody, doba určitá 1 rok s možností prodloužení, - kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 14:00 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: personalistika@yesforyou.cz. Pracoviště: Yes, for you a.s. - rajnochovice, 768 71 Rajnochovice. Informace: Soňa Pořízková, +420 724 412 943.