Dětská pohotovost ve Zlíně se stěhuje. Nově také skončí nepřetržitý provoz

Rodiče, kteří byli zvyklí jezdit na dětskou pohotovost do ulice Zálešná XII na kraji areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB), by měli zbystřit. Od 10. května se dětská pohotovostní služba (LPS) přesune přímo do areálu nemocnice, do nových rekonstruovaných prostor v budově 32 vedle hlavního vchodu do porodnice (31).

Dětská pohotovost ve Zlíně se stěhuje | Video: Iva Nedavašková