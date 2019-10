Impuls ke zkrášlení zastávky přišel od místních obyvatel.

„Na zastupitelstvu si lidé stěžovali na stav zastávky. Původně jsme ji chtěli nabídnout podnikatelům, kteří by ji opravili a využili jako inzertní plochu. Nakonec jsme ale oslovili uměleckou školu Zdounky, která má u nás svou pobočku,“ popsala starostka Koryčan Hana Jamborová. Zastávky, kterou dosud „zdobili“ pouze sprejeři a vandalové, se tak ujali žáci výtvarného oboru.

Ti se rozhodli pomalovat zastávku ve vesmírném stylu.

„Pracovali jsme devět hodin v kuse, od devíti do šesti, aby bylo dílo hotové. Na výtvarné činnosti se podílelo dvanáct šikovných dětí a paní učitelka, já obstaral nějaké pomocné práce,“ popsal ředitel Základní umělecké školy Zdounky Norbert Svačina.

Děti zatím ozdobily pouze první z dvojice zastávek, do druhé by se měly pustit nejpozději do poloviny listopadu. V jakém stylu to bude, na tom se musí děti teprve dohodnout.