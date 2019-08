Děti za pět dnů procestovaly celý svět

Z České republiky do Španělska, ze Španělska do Velké Británie, odtud do Nigérie a nakonec na Havaj. Takové putování si užily děti na příměstském táboře Letní angličtina, který organizovalo holešovské Středisko volného času TYMY.

Po celou dobu děti pilně trénovaly angličtinu, protože většina programu se konala právě v tomto jazyce. Zahrály si anglické hry, zazpívaly anglické písničky, vyráběly typické ozdoby z Nigérie, ochutnaly španělskou i anglickou kuchyni a vyšláply si na Hostýn. "Všechny děti využily možnosti přespat v našem středisku. Prožily krásný večer u táboráku s opékáním špekáčků," uvedla ředitelka střediska Jarmila Vaclachová.

Autor: Redakce