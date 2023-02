„Rodiče mohou zapsat své dítě do libovolné základní školy, totéž platí i v případě školy mateřské. Podrobné informace o jednotlivých školských zařízeních i o postupu při přijímání dětí a formulář přihlášky najdou rodiče na webových stránkách příslušných škol,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Rodiče budoucích prvňáčků mohou vybírat ze šesti škol: ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví.

„Letošní zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a také dětí, jimž byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šesti let od září do konce června příslušného školního roku, ovšem pouze za dodržení určitých podmínek,“ přiblížila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

U zápisu do základní školy musí zákonný zástupce předložit občanský průkaz, rodný list zapisovaného dítěte a vyplněnou přihlášku.

„Odklad začátku povinné školní docházky může povolit ředitel školy, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Ovšem začátek povinné školní docházky lze odložit maximálně do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku,“ doplnil vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

Přihlásit sítě do mateřské školy bude možné ve druhém květnovém týdnu. Rodiče ho mohou zapsat do MŠ Gorkého (včetně pracoviště Trávník), MŠ Kollárova (včetně školky Těšnovice), MŠ Mánesova (pod níž spadají mateřská škola s křesťanským zaměřením a MŠ Štěchovice), MŠ Vážany, MŠ Páleníčkova, MŠ Spáčilova, MŠ Štítného a MŠ Žižkova (včetně MŠ Postoupky).

„Musí při zápisu předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a přihlášku, jejíž součástí je potvrzení o povinném očkování,“ dodala Šárka Kučerová.

Loni se do prvních tříd základních škol hlásilo v Kroměříži 427 dětí, do mateřských škol pak 388 dětí.