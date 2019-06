Děti se naučily, co znamená být aktivním občanem

Celkem osm dětí ze Střediska volného času TYMY se v uplynulých měsících zapojilo do mezinárodního programu Aktiv, aby se naučily a vyzkoušely si, co to znamená být aktivním občanem a "hrdinou všedního dne".

„Cílem tohoto programu, který proběhl ve spolupráci Trenčianskeho a Zlínského kraje a pod záštitou programu Erasmus+, bylo podpořit mládež už v raném věku k dobrovolnictví a aktivní angažovanosti ve své komunitě,“ uvedl za TYMY Jan Machala. Děti se zúčastnily dvou školení. V Olomouci a ve Vizovicích, kde se prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky naučily projektové logice a rozvíjet vlastní kompetence. „Získané dovednosti pak úspěšně prokázaly naplánováním vlastní jednodenní veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí. Našich osm malých hrdinů se rozdělilo na dva týmy, z nichž jeden uspořádal předvelikonoční taneční diskohrátky pro děti a druhý připoměl veřejnosti Den Země vlastními ekologicky zaměřenými soutěžemi a workshopy,“ řekl Jan Machala. Pomyslnou tečkou za jejich projekty pak byla první červnový týden v Trenčíně konference „V rukách mladých“, na které organizátoři celého programu Aktiv a zástupci některých dětských projektových týmů představili vládním úředníkům a zástupcům samospráv, kteří program podpořili, stejně jako pedagogům a dalším pracovníkům s mládeží z různých krajů Česka, Slovenska i Polska, představili celkové výsledky programu Aktiv i jednotlivé úspěšné projekty. „Návštěvníci konferenci mimo jiné obdrželi metodické příručky, které jim pomohou uskutečnit podobné projekty s mladými lidmi ve svých organizacích,“ uzavřel Machala. Hurá na jahody. Třeba do Holešova Přečíst článek ›

Autor: Jakub Omelka