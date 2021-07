Decibely Lásky, Pár Přátel, Céčka, Nonstop a další známé hity roztančily v pátek Podzámeckou zahradu. Do Kroměříže totiž zavítal známý český muzikál Děti ráje složený z největších hitů Michala Davida. Kromě autora muzikálu, Sagvana Tofiho, se publiku představili i další známí herci jako Markéta Martiníková, Aneta Vrzalová, Tomáš Löbl či Braňo Polák.

„Kroměříž je krásná a já mám odtud plno výborných vzpomínek. Když mi bylo devatenáct, točil jsem tady film Zámek nekonečno a asi dva měsíce jsme bydleli tady v Kroměříži na náměstí. Tehdy to bylo hvězdné obsazení, byl tady Roden, Vetchý, Kříž, Matásek. Hned se mi to při příjezdu všechno vybavilo,“ vypráví Deníku hlavní protagonista muzikálu Sagvan Tofi.

Vzpomíná i na příhodu s místní policií.

„Tenkrát se Pavel Kříž opil a koupal se v kašně, tak nás tady potom honili policajti,“ směje se herec.

Naopak poprvé byla v Kroměříži Markéta Martiníková, která nahradila Michaelu Noskovou v roli Anety.

„Jsem tady poprvé. Zatím jsem viděla jen Podzámeckou zahradu a část města, když jsme projížděli. Ráda bych se tady ale někdy prošla i s dětmi a zjistili něco víc o historii Kroměříže,“ říká Martiníková.

Známý muzikál přilákal do publika stovky diváků. Představení si nenechal ujít ani bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Toho prozradili až samotní herci. „Vyprodali jsme třicet sportovních hal, jako Hašek,“ narážel na Haškovu přítomnost Sagvan Tofi.

Vystoupení pod širým nebem si pochvalují i sami herci.

„Já kdybych mohla, tak jsem pořád jenom venku. Je to nejlepší možnost, jak skloubit přírodu s prací. Do divadla bych se vrátila jen v zimě,“ říká s úsměvem Martiníková.

Na vystupování venku je zvyklý i Sagvan Tofi. „Já jsem jezdil jako host koncerty s Michalem Davidem, takže už jsem na to zvyklý. Tohle je taková zkrácená koncertní verze Dětí ráje. Hrajeme to letos poprvé. Lidem se to líbí, takže si to asi příští rok zopakujeme,“ dodává.

Stejně jako před měsícem, když Podzámeckou zahradu rozezněla Noc na Karlštejně, si i tentokrát zahráli místní pávi. Na jejich řev dokázali herci pohotově zareagovat. „To byl asi páv, oni tady mají pávy. Já umím zvířecí řeč a to jsem ani nehrál v Arabele,“ zaznělo z pódia.

Kultura pod hvězdami pokračuje v Kroměříži během celého víkendu. Sobotní večer bude patřit představení Kvartet, ve kterém si zahraje například Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová a Zdeněk Žák. V neděli rozezní Podzámeckou zahradu muzikál Tři mušketýři v čele s Marianem Vojtkem, Janem Kopečným či Lindou Finkovou.

Autor: Dominik Pohludka